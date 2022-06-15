超級央行日 市場等待美、台16日利率決策出爐

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（中央社記者張璦台北15日電）台美接連舉行利率決策會議，市場屏息以待，美國擬於台北時間明天凌晨公布，緊接著台灣央行下午召開，一旦美國升息3碼，恐造成台美利差擴大，加上台灣通膨壓力大，外界預計這場利率決策，將是央行總裁楊金龍上任以來艱難決策。

投資人等待美國聯邦準備理事會（Fed）今天展開的貨幣政策會議結果，台股早盤重返16100點之上，但半導體類股壓盤終場收在15999.25點，下跌48.12點，失守萬六大關。

目前市場認為美國聯準會（Fed）恐一口氣升息3碼，預計台灣時間16日凌晨公布，由於台灣利率緊跟美國走勢，美國5月升息2碼、6月若又調3碼，累計調整5碼，市場預期，台美利差擴大，央行這次勢必會升息。

此外，台灣通膨問題持續嚴峻，也是市場認定升息推論之一，儘管經濟部長王美花認為，台灣不應該只用升息解決通膨，經濟部祭出各項穩定物價措施，也在努力抑制。

不過貨幣政策為打擊通膨手段之一，因此專家鐵口直言央行必將升息，只是，升息幅度將是真正困難決定。

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可以篤定的是，假設央行明天拍板升息，按照今年第1季理監事會議經驗，央行3月17日宣布升1碼，國銀龍頭台灣銀行隔天率先宣布，自3月21日起調升存款利率，1年期定儲機動利率從0.84%提高到1.09%，足額反映，其他公股銀行隨後也調整，中華郵政公司則在3月23日調整。

也就是說，假設央行明天宣布升息，房貸族最快本月底將感受升息壓力。房仲業者預估，若本次央行宣布升息半碼以上，房貸利率將站上1.7%，有機會創6年以來新高。（編輯：潘羿菁）1110615