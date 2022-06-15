台灣對外淨資產逾1.4兆美元新高 續居第5大淨債權國

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（中央社記者蘇思云台北15日電）中央銀行今天公布110年底國際投資部位，台灣對外淨資產部位達1兆4107億美元，續創歷史新高，續居第5大淨債權國。

國際投資部位表是記載一國中央銀行、銀行部門、政府部門與民間部門對外持有金融資產與負債的存量統計。

央行今天公布110年底台灣對外資產總額2兆7183.1億美元，年增7.9%，主要是國內保險公司增持國外債券及國外股價上揚所致；對外負債方面，110年底總額1兆3076.1億美元，年增16.7%，主要是外資所持股票價格上揚所致。

110年底台灣對外資產高於負債，兩相互抵後，國際投資淨資產部位達1兆4107億美元，較109年底增加129.2億美元、年增0.9%，續為全球第5大淨債權國。

央行官員在記者會上表示，台灣在110年底對外資產、對外負債以及國際投資的淨資產部位3項數據，都創下歷史新高，反映民眾參與國外金融，以及外資對台灣資本市場的參與程度愈來愈深，可以說金融活動愈加活絡。

央行官員表示，從台灣對外資產來看，保險公司增持國外債券不少，以美國10年期公債殖利率來說去年上揚不少；對外負債面來看，外資去年一整年其實在金融帳表現是淨流出，不過因為外資持有部位夠大，加上股價上揚因素而有所抵銷，讓對外負債面數據還是增加的。

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就去年一整年各國股價漲幅來看，央行官員指出，全球股價平均漲幅約17%，美國道瓊指數上揚18.7%，那斯達克指數上漲21.4%。台股去年上漲23.7%，跟全球相比算是不錯的表現，也是造成對外負債增加的主要因素。

觀察110年底全球國際投資部位淨資產排名，日本淨資產3.6兆美元高居第一，而後依序是德國淨資產2.7兆美元、香港淨資產2.1兆美元、中國凈資產1.9兆美元、台灣1.4兆美元，前5名排名跟109年底相同。（編輯：張均懋）1110615