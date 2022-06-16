升息循環啟動 法人：以多元資產打造耐震性投資組合

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）美國聯準會今天凌晨宣布升息3碼，下午央行跟進升息半碼，在升息循環啟動下，法人建議分散布局多元資產，打造耐震性投資組合，著重價值型投資、重收益，波動中「分批買進並持有」是投資黃金定律。

法人表示，全球經濟受到供應鏈紊亂、通膨問題、央行大幅緊縮貨幣政策而出現成長放緩，金融市場後續不確性仍高。在投資策略上，以保守穩健為原則，建議投資人減碼並提高現金水位，待CPI數據見到下滑再進場。

針對積極型或資產較具規模的投資人，則建議以多元資產打造耐震投資組合，可分批配置或透過台股平衡型基金控制下檔風險，價值型投資、重收益等ETF也是選項。至於風險承受度較大的投資人，則可在市場大幅修正後，以適度的比重介入成長型標的。

施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭表示，對於通膨與主要央行貨幣政策發展的憂慮持續籠罩市場，投資人在看到美國通膨數據下滑、加速升息的憂慮緩解之前，市場震盪格局恐將持續，以多元資產投資組合布局較佳。

國泰投信ETF團隊副總鄭立誠分析，處在高波動、高通膨的環境下，較高收益的ETF提供了尋求資產保值的投資避風港，填補了購買力被通膨侵蝕的問題。關注股票型商品的投資人，可留意高股息的方向。

而債券型的商品，在收益率升高的環境下，現階段也開始展現投資價值。國泰投信ETF固定收益團隊表示，邁入升息循環，建議可先挑選存續期間較短的債種，以降低利率風險，如收益率較高且跟景氣連動高的高收益債，或是信評佳且存續期間相對短的投資級公司債都可留意，透過股債配置增強防禦性。

在台股方面，台灣龐大的金融存股族，對於這波升息能否再次帶動金融股上攻行情，也相當期待。

永豐投信指出，升息引導利差擴大，可望挹注金融股獲利，提振金融股行情；加上6月至8月，金融股進行除權息後股價較低，年年吸引投資人再度進場建立年度存股部位，研判金融股第3季行情樂觀，也是投資人近期可留意的焦點。

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此外，升息穩定通膨，引導經濟成長步伐，對民生循環產業需求及後市看法仍偏正向，台股ETF中主打金融、傳產為核心配置的存股標的，也相對較科技為主的ETF更受惠於升息。

此外，目前美國2年期、10年期、30年期公債殖利率都已攀升突破3%，吸引力也快速提升；不過永豐投信分析，在美國升息節奏尚未放緩下，對於升息仍將帶來公債殖利率彈升與債券價格修正風險。如果是保守的債券投資族群，不妨採取分批配置策略，短期公債因殖利率反彈貼近中長期公債，投資價值浮現。（編輯：張良知）1110616