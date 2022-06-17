美台相繼升息 中信金：對金控短空長多

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（中央社記者蘇思云台北17日電）美國跟台灣相繼升息，中信金執行副總暨中信銀總經理陳佳文表示，對金控而言，進入升息循環是「短空長多」，銀行可以改善淨利差，保險業經營也可以比較輕鬆一點。

中信金今天舉行股東會，陳佳文表示，中信金2021年稅後淨利新台幣542億元，年成長27%，創下歷史新高，股東權益報酬率（ROE）13.7%，是表現非常亮麗的一年。

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陳佳文表示，今年以來俄烏戰爭加劇通膨，美國聯準會（Fed）升息3碼（0.75個百分點），台灣中央銀行也接續在16日調高利率半碼，不過對金控而言，進入升息循環是「短空長多」。

陳佳文解釋，因為利率上升雖然可能使資本市場震盪，股票跟債券的評價出現損失，但是對銀行而言，升息可以改善淨利差，未來淨利息收入可以顯著成長；壽險業有龐大資金，每年有數千億元的保費收入，股票獲利了結後可以再投資，以前低利環境下擔心的「負利差」問題可改善，升息也能讓保險業經營變得輕鬆一點。（編輯：蘇志宗）1110617