聯亞生技大股東經營權爭議 國發基金盼勿影響營運

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（中央社記者蘇思云台北19日電）聯亞生技大股東母女經營權爭議延燒，國發基金今天表示，希望雙方依法規辦理程序，在解決爭議過程中，呼籲不要影響台灣聯亞生技的正常營運、不要損及股東權益、不要造成員工無所適從。

聯亞生技股東包括持股6成的美國聯合生物醫學（UBI）、持股各2成的國發基金與經濟部。近期爆發的經營權爭議主要在美國聯合生物醫學（UBI），聯亞生技創辦人王長怡跟其女兒胡世一在爭奪UBI主導權，取得主導權者可決定派3席董事到聯亞生技。

國發基金告訴中央社記者，國發基金不宜也不應介入UBI的經營權爭議，亦無法只看個人或律師文件來判斷誰是誰非，呼籲雙方應依照相關法律程序解決。

國發基金表示，最後取得經營權者，必須提出美國有公信力的行政單位出具文件或是法院判決，以此作為主要判斷依據；若涉及台灣部分，也要提出相關正式文件。

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對於女兒派向銀行要求凍結員工薪資帳戶，後來因國發基金說明才解除發薪危機一事。國發基金指出，目前聯亞生技在經濟部商業司公司登記，董事長仍是王長怡，銀行如果貸款給聯亞，可因風險考量決定是否撥款；但發薪帳戶屬聯亞的存款，銀行若要扣押公司資金，應要有法定依據。

國發基金呼籲雙方依法律規定辦理程序，在解決UBI經營權爭議的過程中，希望雙方採取的行為不要影響聯亞生技的正常營運、不要損及股東權益、不要造成員工無所適從。（編輯：蘇志宗）1110619