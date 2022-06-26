聯生藥經營權風暴 大股東聯亞8聲明控中資架空

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（中央社記者江明晏台北26日電）聯亞生技旗下聯生藥近期陷經營權風暴，聯亞生技今天發布8項聲明指出，聯生藥遭具中資背景的崔贊捷，夥同聯生藥董事林淑菁等人不法架空董事會，其更非法圖謀疫苗技術，恐釀國安危機。

聯亞生技旗下聯生藥近期陷入經營權風暴，聯亞生技創辦人王長怡在聯生藥的董事長職務於3月底遭撤換，改由崔贊捷接任；由於支持此撤換案的董事成員包括王長怡的獨生女胡世一，引發市場譁然。

聯亞生技今天在官網發布8項聲明指出，聯生藥遭具中資背景的崔贊捷，夥同聯生藥董事林淑菁等人，不法架空董事會及股東會，違反公司章程，無視大股東聯亞生技多次要求召開股東會的請求，更擅自解除王長怡於聯生藥的董事職位，並意圖攫取聯亞集團長期耕耘開發的COVID-19疫苗UB-612相關原料及技術，恐無法保護UB-612疫苗及其他產品的技術與成果。

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聲明指出，崔贊捷等人將於6月29日召集聯生藥股東會，且擬於該股東會中決議通過增資20%，意圖藉此稀釋聯亞於聯生藥39.8%的股權，以達其消減聯亞控制力的目的。

聲明進一步指出，王長怡是經濟部登記在案的聯亞生技董事長，更是聯生藥（台灣）公司登記的董事長，崔贊捷、林淑菁等人惡意阻撓王長怡董事長代表參與聯生藥（開曼）公司股東會，非法篡奪王長怡於聯生藥（台灣）公司董事長的地位，更非法圖謀UB-612疫苗相關技術，嚴重侵害本公司權益，造成國安危機，將嚴加追究其等相關一切法律責任。（編輯：林克倫）1110626