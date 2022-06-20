聯電產能滿載 股價一度強漲2.83%為除息行情暖身

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（中央社記者張建中新竹20日電）晶圓代工廠聯電即將於6月22日除息，每股預計配發3元現金股利，在產能持續滿載下，聯電今天股價走勢強勁，一度上揚2.83%，為除息行情暖身。

通膨、升息及中國大陸封城等不利因素衝擊全球經濟，包括手機、電腦及電視等市場需求降溫，產業景氣趨緩，三星（Samsung）傳出通知所有供應商暫停拉貨到7月底，震撼市場。

聯電為三星代工生產影像處理器（ISP），聯電雖表示不評論市場傳言及客戶資訊，不過強調產能持續滿載，第2季展望樂觀，營運目標應可順利達成，晶圓出貨量將增加4%至5%，產品平均售價揚升3%至4%。

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聯電將於6月22日除息，每股配發3元現金股利，創25年來新高，以6月17日收盤價47.65元計，殖利率約6.29%；總金額達374.46億元，預計7月14日發放。不畏大盤持續重挫，聯電今天股價逆勢走高，盤中一度達49元，上漲1.35元，漲幅約2.83%，為除息行情暖身。

矽統為聯電的大股東，持有2.85億股聯電，可望有8.55億元股息入帳，估計將每股貢獻1.25元獲利。（編輯：潘羿菁）1110620