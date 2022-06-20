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電視面板6月下旬續跌 部分尺寸月減15%

2022/6/20 19:33
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（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技（TrendForce）旗下面板研究中心WitsView今天對會員公布，6月下旬面板價格持續下跌，其中65吋及32吋電視面板分別較5月大跌10.56%及15.15%。

電視面板在6月全面跌破現金成本，集邦調查，65吋電視面板6月下旬均價為127美元，較5月下殺15美元，跌幅約10.56%；與6月上旬相較下跌9美元，跌幅約6.6%。

55吋電視面板6月下旬均價為89美元，相較5月下跌8美元，跌幅8.24%；43吋電視面板均價為55美元，相較5月下跌6美元，跌幅9.83%；32吋電視面板均價為28美元，較5月下跌5美元，跌幅達15.15%，是6月價格跌幅最大的面板產品。

液晶顯示器（Monitor）面板方面，27吋高階廣視角面板6月下旬均價71.7美元，較5月跌價4美元，跌幅約5.28%；23.8吋高階廣視角面板6月下旬均價59.6美元，較5月下降5美元，降幅7.7%。

21.5吋廣視角面板6月下旬均價46.8美元，較5月降價4美元，降幅7.9%。

在筆電面板方面，17.3吋廣視角面板6月下旬均價為42.8美元，15.6吋高階廣視角面板6月均價為48.6美元，14吋廣視角面板30.9美元，3款筆電面板的價格與5月相比均下降2.9美元，並較6月上旬下降1.9美元。

此外，11.6吋廣視角面板6月下旬均價25.1美元，較5月下降0.6美元、與6月上旬相比下降0.3美元。（編輯：張良知）1110620

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