全球打擊通膨頻升息 徐旭東：全靠貨幣政策很辛苦

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遠東集團董事長徐旭東21日出席遠東國際商業銀行股東常會，會後與媒體談及對通膨、升息和景氣等議題的看法。中央社記者張璦攝 111年6月21日

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（中央社記者張璦台北21日電）全球進入升息循環，遠東集團董事長、遠東銀副董事長徐旭東今天表示，打通膨不能全靠貨幣政策，「會很辛苦」，要搭配財政政策；對景氣則樂觀看待，後續仍得觀察中國經濟成長，對整體造成的影響。

遠東國際商業銀行股東常會今天登場，會中通過每股配發0.588元股利，含現金股利新台幣0.43元及股票股利0.158元；私募增資100億元以備併購及與策略投資人合作一案也獲通過。

遠東銀展望未來5年，總資產有望站上兆元大關，媒體詢問要達到這一目標，是否需靠併購，徐旭東回應，遠東銀「Always」有併購意圖，「很多人來找我們，尤其國外的」，併購除了看機會，後續經營管理也很重要。

徐旭東表示，遠東集團是世界級機構，業務橫跨中國、東南亞、歐洲和美國等，集團延伸的版圖，也代表遠東銀的延伸，「遠東銀前景滿不錯的」。

股東會後媒體聯訪聚焦通膨、升息和景氣等議題；針對美國6月升息3碼，台灣半碼，徐旭東說，這得看台美通膨率，美國通膨率實在高了一些，必須想辦法解決，但打擊通膨不能全靠貨幣政策，這樣做「會很辛苦」，也要搭配財政政策。

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不過新台幣貶值影響進口、通膨則是衝擊內需百貨業等，徐旭東說，當前情況複雜、都混在一起，零售業應該會受到衝擊，而中小企業也確實受到打擊，但台灣顧客「口袋裡還是有錢，他要花的時候還是花」，後續也得看疫情、油價走勢。

展望下半年景氣，徐旭東表示，還是「樂觀看待」，基本上悲觀的事情的確存在，近期中國經濟數字沒有維持原有水準，但中國政府持續刺激經濟，得給中國一點樂觀性，「也希望如此，不然整體會受到影響 」。（編輯：潘羿菁）1110621