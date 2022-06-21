強化生態圈與異業結盟 樂天銀看好台日旅遊商機

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（中央社記者蘇思云台北21日電）台灣3家純網銀已就位，外界關注樂天銀的營運與展望。樂天銀表示，今年重點會放在強化樂天生態圈合作跟異業結盟部分，看好解封後台灣民眾赴日旅遊商機，有望助攻營運。

國票金今天舉行法人說明會，外界關注國票金轉投資的純網銀樂天國際銀行營運與發展策略。

國票金表示，樂天銀目前主要發展個人金融業務，今年重點會放在強化樂天生態圈合作跟異業結盟。財務狀況部分，今年5月底止，樂天銀存款達新台幣149.56億元，放款4.66億元；純網銀在國內還是初試啼聲階段，大家都在摸索、市場也在學習接受。

前樂天銀董事長簡明仁去年10月底因病過世，王東和於今年4月底擔任樂天銀董事長職務。

王東和表示，合作夥伴日本樂天銀行在日本有多年經驗，希望能把成功經驗複製到台灣，初期採取比較謹慎態度；雖然開戶數落後同業，但開戶數、存款、放款都有穩定成長，客戶結構相對健康，有助達成損益兩平目標。

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王東和指出，日本樂天擁有很好的生態圈，台灣樂天銀未來除持續跟樂天集團及電子商務業者進行相關合作策略，以擴大樂天生態圈增加客戶群外，預期隨著國境解封，500萬日本觀光的旅遊生態圈與跨境金融服務，將會是樂天銀行的重要經營利基，也會帶來很好的獲客機會。

國票金主管表示，純網銀目前沒有法金業務，也比較沒有實體通路推廣，所以存款速度高於放款速度，因此就會產生虧損情形，確實是兩難；但樂天銀現階段會強化數位金融服務及資訊系統升級，穩健成長是首要經營策略，下半年預計會有異業結盟。（編輯：林克倫）1110621