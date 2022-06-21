吳中書：高通膨估2023年第2季收斂至3%內

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（中央社記者謝方娪台北21日電）俄烏戰爭推升全球通膨，台灣金融研訓院董事長吳中書認為，高通膨雖會持續、但不至於惡化，估今年第4季CPI年增率就會趨緩；但要回到2%通膨警戒線內還有很大距離，可能到明年第2季才會收斂至3%內。

吳中書今天在金融研訓院活動會後受訪談到，原本外界預估今年6月後國際通膨壓力有望慢慢下降，但今年2月爆發俄烏戰爭，影響能源及糧食價格高漲，各國PPI、CPI、核心CPI都往上走，美國5月CPI年增率更高達8.6%。

俄烏戰爭雖尚未告一段落，吳中書認為，目前油及小麥價格均有呈現趨緩態勢，「現在應是通膨最壞時間點，高通膨慢慢會過去」。

吳中書認為有4大理由，一是去年下半年CPI年增率開始高漲、墊高基期，意味今年下半年開始通膨率有望收斂；二是美國領航升息累計已6碼，逾百個國家都啟動緊縮貨幣政策，國際已大規模進入升息循環。

三是俄烏戰爭爆發後，能源價格高漲讓各國風險意識提高，加速推展替代能源研發；吳中書說，第四是全球經濟動能開始放緩，「雖然很殘忍，但經濟成長率收縮本身就是控制通膨很有效的工具」。

吳中書說，高通膨雖會持續，但不至於惡化，若沒有異常氣候變化或俄烏戰爭擴大等變數出現，今年第4季通膨就有望趨緩，但距離2%通膨警戒線還有很大距離，估2023年第2季CPI年增率才會回到3%內。

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至於台灣央行後續升息動作，吳中書認為，央行仍會局部跟進美國升息，因利差穩定也是穩定匯率的重要因素，新台幣若大幅貶值，對通膨也不利。

他也說，央行應會採取溫和跟進，因貨幣政策要照顧到很多產業，去年下半年以來電子科技業暢旺，傳產表現相對黯淡，但升息將帶來全面性影響，若升息幅度過猛，對部分產業不公平，因此央行應會適度收縮，並搭配政策性融資貸款等，彌補流動性不足。（編輯：趙蔚蘭）1110621