雲朗婚宴新策略 接單力道成長5倍

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（中央社記者江明晏台北22日電）雲朗觀光集團6月宣布推出婚宴「無條件取消政策」，催生接單力道成長5倍，其中桃園「皇家薇庭」年營業額估創新高，力促今年下半年的婚宴市場止跌回升。

政府透過積極防疫、穩健開放的方式兼顧國家經濟發展與國民正常生活，雲朗觀光集團6月宣布推出婚宴無條件取消政策，雲品國際總經理丁原偉表示，桃園地區這兩個月以來宴客接單速度不減，皇家薇庭的消費人均餐價落在2000元至2500元不等，可看出未來桃園仍持續有報復性宴客需求。

他說，近期推出的婚宴無條件取消政策，全集團的婚宴接單力道成長5倍，共接單近百筆，皇家薇庭將有望推升年營業額至2億元以上，將創下委託經營管理2年來的新高。

雲品國際進一步表示，桃園縣市合併升格直轄市7年來人口增加22萬人，目前總數突破227萬人，生育率是六都第一，加上台商回流投資項目占全國20%，可以說是全台人口、產業及交通成長最快的城市，消費爆發力已不容小覷。

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過去一年多來在宴會廳的宴席與活動因為防疫規範受到人流控管、不得敬酒等諸多限制，但因疫苗施打率提高，目前本土確診案例也逐步下降，使得民眾防疫信心提高、不再恐慌，進一步開始辦理各種宴會工商活動。

據雲品觀察，民眾深怕疫情再起，加上各飯店釋出的優惠利多，紛紛加速了下訂宴會與辦理宴會的速度，使得北北桃地區的宴會廳已逐步恢復每週末都滿檔的情況，除了今年底的尾牙，明年初的春酒也都已經預約滿檔，甚至皇家薇庭的訂單也已經預訂到2023年12月。（編輯：楊凱翔）1110622