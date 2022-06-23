嚴陳莉蓮：中華車下半年導入MG品牌在地生產

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）裕隆集團旗下中華汽車今天召開股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，除了第4季推出自主研發的新能源商用車外，也發展多品牌事業擴大經營規模，今年下半年將引進擁有英國血統的MG品牌在地生產與銷售。

中華汽車為台灣輕小型商用車的市場領導者，110年營業收入新台幣276.05億元，含代工及進口車的內銷市場共計銷售5萬142輛，稅後淨利41.82億元，每股盈餘7.67元，年增27.6%，並創下歷年最佳記錄。

嚴陳莉蓮表示，中華汽車在永續經營方面的努力也獲得外界肯定，除了獲選納入台灣永續指數成分股，更連續8年獲評公司治理評鑑排名前5%，都顯示公司在ESG各方面的卓越表現。

展望今年，嚴陳莉蓮表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及全球供應鏈緊繃局勢可望逐漸舒緩，將努力達成內銷整車4.4萬輛（含代工及進口）的目標。在外銷市場，今年將持續深耕現有菱利及Delica外銷市場，預估全年成車外銷可達約1500輛。

內銷成車部分，將於第2季與第3季推出新年式 Eclipse Cross進口車與23年式Outlander國產車，第4季推出菱利電動車改款與全新3.5噸商用車；此外，在多元品牌事業發展策略下，第4季將導入MG 品牌車型，可讓公司產品線更趨於完整。

轉投資事業方面，投資的福建奔馳110年銷售3.7萬輛，較109年成長24%，今年仍將持續提升產品競爭力，預估全年銷售可突破4萬輛。

此外，自主設計開發的電動二輪車，其多元能源補充方案也獲得市場肯定。展望今年，將持續豐富產品布局、積極拓展專賣店並導入新商務模式，推動全年銷售成績持續成長。（編輯：楊蘭軒）1110623