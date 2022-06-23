巨大股東會通過配息10元 看好智慧化應用帶動發展

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（中央社記者潘智義台北23日電）巨大今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣10元。執行長劉湧昌指出，科技創新帶來更多智慧化應用，對未來自行車產業發展保持正面樂觀的看法。

巨大集團去年合併營收818.4億元，稅後淨利59.3億元，營收及獲利皆創歷史新高，每股稅後盈餘15.8元。

巨大董事長杜綉珍表示，2022年是充滿變數、充滿挑戰的一年，但可以考驗集團的韌性。巨大集團今年1至5月累計營收361億元，較去年同期成長4.1%。儘管在2021年高基期以及中國廠區因當地封控措施而停工的影響下，設計代工業務仍有強勁的成長，自有品牌在美國、中國市場營收也有不錯的成長表現。

劉湧昌指出，雖然全球市場逐漸回復正常，但在疫情催化下，自行車騎乘人口已有增加，加上各國政府持續改善騎乘環境，公司產品符合健康的潮流與綠色出行的題材．科技創新也不斷帶來電動自行車（E-bike）更多智慧化應用，對未來自行車產業發展保持正面樂觀的看法。

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隨著極端氣候加劇，地球永續、追求社會共好成企業目標。6月初，巨大集團邀請了33家自行車業界的企業領袖，共同召開「自行車永續聯盟」（Bicycling Alliance for Sustainability，BAS） 籌備會議，希望打造自行車產業專屬平合，透過互動、交流與學習，攜手合作，提出自行車產業的永續倡議。

巨大公司統計，集團第1季合併營收222.6億元，較2021年同期成長8%；稅前淨利26億元，年增4.2% ；稅後淨利18.2億元，年增7.1%。每股稅後盈餘4.86元。（編輯：楊蘭軒）1110623