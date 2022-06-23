全球經濟迎挑戰 台綜院下修台今年經濟成長率至3.8%

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（中央社記者蘇思云台北23日電）台綜院今天發布2022年下半年台灣經濟展望，考量俄烏戰爭、通膨與疫情因素，全球經濟復甦力道放緩，台灣整體出口也面臨較高不確定性，把台灣今年經濟成長率預估值從4.05%下修到3.8%。

台灣綜合研究院表示，2月爆發俄烏戰爭，再加上中國長時間維持嚴格清零政策，導致加劇供應鏈中斷，讓全球經濟從後疫情時代強勁但不均衡的復甦軌道脫離，再度面臨嚴重的經濟衰退危機，供給面的負面衝擊，正快速蔓延到全球商品、貿易與金融市場的影響。

台綜院表示，台灣4月中開始本土疫情升溫，同樣面臨輸入性通膨壓力導致物價走升，上半年因疫情與物價因素讓民生內需發展受壓抑，下半年俄烏戰爭衝擊開始蔓延發酵，全球經濟復甦力道放緩，台灣整體出口仍有較高不確定性，整體經濟成長動能不如去年底預測樂觀，因此下修2022全年經濟成長率0.25個百分點到3.8%。

台綜院指出，民間消費部分，上半年主要受本土疫情與物價影響，下半年起衝擊影響逐漸消退，消費有望持續好轉並逐步回穩，估2022全年實質民間消費成長率，將是「前低後高」格局，預估成長為2.95%。民間投資成長相較樂觀、溫和成長，預估2022年實質民間投資成長率為4.40%，整體固定資本形成成長為4.56%。

國際貿易方面，台綜院表示，因全球經濟共同面臨通膨升溫。國內進出口雖有半導體及資本設備進口穩定成長，以及國外新興科技產品需求的基本支撐，不過去年基期高，今年全年表現維持平穩看待，預估2022年實質商品及勞務輸出成長率為5.71%；實質商品及勞務輸入成長率為4.15%。

產業用電方面，台綜院表示，今年5月全國產業高壓以上用電量年減1.27%，創15個月以來用電量成長率新低，整體產業的電力景氣燈號由向榮的黃紅燈轉向持平的綠燈。

台綜院表示，半導體業因受惠新興科技應用需求殷切，用電量仍維持雙位數成長，電力景氣燈號持續呈現熱絡的紅燈；惟消費性電子受中國封控、高通膨影響，電視、電腦、手機等消費電子需求明顯降溫，光電材料及元件業與其他電子零組件業的電力景氣燈號維持衰退的藍燈，電腦、電子及光電產品業的電力景氣燈號由黃紅燈轉向穩定的綠燈。

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傳統產業方面，塑橡膠製品業受中國封控及國際防疫商品需求減少因素，電力景氣燈號由黃藍燈轉為衰退的藍燈；機械設備業因國外經濟成長放緩，業者對設備投資轉趨保守，所幸有半導體帶動設備供應商擴建新廠及產線，電力景氣燈維持穩定的綠燈；鋼鐵業也因中國封控及下游客戶去化庫存影響，電力景氣燈維持黃藍燈。

綜觀未來半年影響台灣經濟成長因素，台綜院分析，主要包含俄烏戰爭發展、歐美國家通膨預期抑制成效與貨幣政策調整速度、國際原物料價格與金融市場波動等外在不可控因素，都將影響國內經濟後續表現，有待後續追蹤觀察。（編輯：潘羿菁）1110623