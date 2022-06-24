俄烏通膨持續干擾 5月製造業測驗點探23個月低點

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（中央社記者蘇思云台北24日電）俄烏戰爭、通膨持續，台經院今天公布5月製造業營業氣候測驗點為92.58點，較4月修正後的94.79點下滑2.21點，呈現連續5個月下滑，也是2020年7月以來、23個月的新低紀錄。

台灣經濟研究院今天舉行6月景氣動向調查報告記者會。台經院表示，觀察近期國際經濟情勢，俄烏戰爭遲未結束，使得全球通膨壓力有增無減，加上金融資產的崩跌降低民眾消費和企業投資的意願，導致近期世界銀行與經濟合作暨發展組織（OECD）都調降今年全球經濟成長預估，世銀還警告全球面臨停滯性通膨的風險增加。

在國內製造業方面，台經院指出，儘管晶圓代工與封測需求依舊暢旺，不過消費性電子產品需求持續下滑，使得相關供應鏈接連啟動庫存與訂單調整，因此資通訊產業對當月與未來半年景氣表現的廠商看法呈現兩極。

5月製造業營業氣候測驗點為92.58點，較4月修正後的94.79點下滑2.21點，呈現連續5個月下滑，下探近2年新低紀錄。

台經院指出，營業氣候測驗點雖然下滑，但幅度有稍微縮減，製造業5月展望比4月來得好，不過未來半年看壞比例增加，包括美國聯準會（Fed）加快升息步調、啟動縮表，也承認經濟可能之後會有衰退風險。

5月服務業營業氣候測驗點為95.86點，較4月修正後的95.26點增加0.60點。台經院表示，服務業方面受到5月本土疫情影響，加上部分餐飲業者自主縮減餐期或禁止內用，造成聚餐型的餐館、自助餐及宴席餐廳業績受衝擊較大，不過因為去年5月疫情實施三級警戒比現在更為嚴格，在低基期因素下，整體呈現持平。

營建業方面，5月營業氣候測驗點為98.14點，較4月的96.10點上揚2.04點，結束先前連續3個月下滑的走勢。

美國聯準會（Fed）在6月一口氣升息3碼，後續的貨幣政策可能如何影響全球經濟。台經院所長吳孟道指出，Fed在7月升息3碼的機率還是很高，下半年美國升息力道不會減弱，除非看到通膨數據明顯下滑。

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吳孟道指出，全球都在擔心Fed今年升息幅度又快又猛，可能造成經濟衰退，最近確實也看到金融市場震盪加劇，美國勞動市場還是很強勁，但可能要擔心如果通膨沒壓抑下來，影響美國的消費力道，就可能無法對未來經濟表現那麼樂觀。

目前美元匯價還是處於升值趨勢，吳孟道指出，台灣體質比較好，但還是要關注會不會讓一些體質比較差的國家，造成資金外逃現象，或是國際禿鷹狙擊，導致本來可能不會發生的金融危機發生，下半年仍要持續關注。（編輯：楊凱翔）1110624