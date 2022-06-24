商仲：建商土地交易總額量縮 第3季觀望機率高

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（中央社記者賴言曦台北24日電）信義全球資產統計今年上半年上市櫃法人土地與地上權交易總金額為新台幣491億元，年減27%，但交易件數56件，多於去年同期的53件；專家認為，這顯示建商對資金運用更謹慎，影響對高總價大型土地的投資。

信義全球資產總經理柯宏安今天透過新聞稿表示，預期今年第3季土地市場觀望氛圍機率較高，但建商是否願意投入購地，仍來自於業者開發後的銷售信心強度，若觀察到自住自用需求仍強勁，就會再進場購地推案。

盤點上半年建商類買方的交易規模為352億元，單筆交易金額前3名分別為國揚實業以約25.92億元買下高雄凹子底（農16）區段徵收土地、遠雄建設以約21.73億元買下台北市北投土地、興富發建設以約20.38億元桃園市中路2段土地。

除建商外，科技業也開始投入土地地上權市場，今年上半年總金額54億元，為2013年以來新高，其中交易金額最大筆為聯發科以37.7億標下高鐵新竹站地上權，顯示企業發展對於辦公空間有很強的需求，大型企業甚至直接投入土地地上權開發。

交易區域方面，今年上半年交易金額規模前3大熱區為新北市、台北市、高雄市，交易總額占整體土地市場逾50%。若以行政區來看，新北市的三重區、新莊區、板橋區，台北市的北投區、內湖區、信義區及高雄市的鼓山區、楠梓區、新興區，為上半年交易金額的核心熱區。

若從交易面積來看，今年上半年全台土地與地上權交易面積約10.8萬坪，有近90%交易落在大台北外，交易面積前3高區域分別為桃園市3.6萬坪、新竹縣2.2萬坪、台南市1.4萬坪，顯示在北部可取得土地較少且成本較高下，大型建商南下購地仍是主流。

柯宏安表示，以目前狀況下，建商購地開發策略可能會有3個趨勢，首先是在可取得土地、建築融資部位受限下，對自有資金運用勢必更謹慎，若要出手購地，應會更聚焦精華地段，以確保推案後有好的銷售成果。

柯宏安指出，接著是中南部的重點發展區域土地，因單價成本較北部低，所需投入的資金總額低，且也較有大面積基地，更有開發效益，也會是建商重點鎖定的目標。

柯宏安表示，最後是目前企業對於辦公室需求很高且穩定，一些具開發辦公大樓能力的建商，有可能會調整產品比重，增加開發辦公大樓，藉以穩定營收。（編輯：蘇志宗）1110624