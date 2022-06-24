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法人看台股負面因素多 保守應對靜待落底

2022/6/24 21:42
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）台股今天漲126.88點，指數收在15303.32點，短線出現跌深反彈，法人表示，在全球通膨與經濟烏雲持續罩頂下，外資持續偏空，融資浮額持續清理，現階段負面因素仍多，投資上建議保守應對、靜待落底。

台股今天跌深反彈，盤中追價買盤信心不足，盤勢仍相對疲軟，週線連3黑、5日線得而復失。台股融資餘額今天再減8.81億元，來到2095.24億元。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，全球通膨與經濟烏雲持續罩頂下，台股震盪加大，在市場觀望氣氛仍濃、買盤少的情況下，盤勢相對疲軟；類股來看，電子股面臨的壓力相對較大，非金融、電子則相對持穩。

安聯投信台股團隊表示，由於通膨壓力持續罩頂，美國聯準會加速升息等步調也為經濟前景帶來更多烏雲與擔憂，聯準會強力升息動作將正式揭開企業獲利下修循環，現階段投資仍建議保守應對、靜待落底。

PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，目前籌碼面在融資減少下，有利後續籌碼穩定，據統計，今年以來融資減少幅度約22%，大於加權指數的-16%，短期先看指數能否重返月線之上，雖然近期台股急跌且反覆築底，影響績優股的股價表現，但中長期可望回歸基本面，宜適度逢低擇優布局。（編輯：張均懋）1110624

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