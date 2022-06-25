星宇航空申請公開發行 市場傳最快9月上興櫃

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）星宇航空規劃邁向資本市場，已向櫃檯買賣中心申請公開發行，申報生效日期預計7月12日，市場傳出最快9月興櫃掛牌。

根據櫃買中心公告，星宇航空申請公開發行事項，24日已收文，申報生效日期預計7月12日。

根據經濟部和櫃買中心資料，星宇航空目前實收資本額新台幣153.67億元，擬透過此次公開發行辦理現金增資發行2.75億股，每股發行價格暫定12元。

星宇航空曾在6月中旬表示，為充實營運資金，已於4月完成40億元的現金增資，實收資本額達153億元，各項財務指標已有所改善，今年會視營運需求適時提出增資或融資計畫。

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據民航局日前公布「國籍民用航空運輸業111年第一季營運概況」，開航2年多的星宇航空，累積虧損達81億餘元；星宇第1季營收約2.7億元，較去年同期1.84億元增加46.74%。

根據經濟部資料，星宇航空董事會成員除了董事長張國煒為星宇投資法人代表外，還包括翟健華、聶國維、張芝菻等人，蔡堆為獨立董事，聶國維是星宇航空公關長。至於能率集團董家旗下能率創新投資公司，以代表人葉淑汶出任星宇航空監察人一職。（編輯：林克倫）1110625