中興電預估今年獲利可望雙位數百分點成長

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）中興電工今天上午在桃園龜山舉行股東會，通過每股配息新台幣2.8元，公司指出產能滿載到2025年，訂單甚至可看到2030年，今年業績獲利可成長雙位數百分點。

展望今年營運，中興電董事長江義福接受媒體採訪表示，目前產能滿載，有機會一路滿到2025年，訂單能見度甚至看到2030年，他預期今年業績和獲利可望雙位數百分點成長，預估到2025年前營運持續向上。

中興電總經理郭慧娟表示，電信商客戶空調設備需求增加，帶動維護管理業務， 台灣內需市場需求成長，挹注中興電營運表現。

在再生能源部分，郭慧娟表示，太陽能、風電等分散式電廠需求持續增加，帶動昇壓站氣體絕緣開關（GIS）保護裝置，加上台電十年強化電網韌性計畫，也會帶動GIS裝置需求大增。

在氫能布局，中興電低功率氫能兩輪和三輪車目前已開發完畢，預估今年第4季推出，目前中興電在氫能燃料電池、氫能物流車與加氫站等方面已有實績。

中興電去年合併營收新台幣180.24億元，年增17.11%，去年稅後獲利19.57億元，年增28.14%，去年每股基本純益4.19元，優於前年EPS 3.59元。（編輯：郭無患）1110628