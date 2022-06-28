王品新品牌新展店蓄勢 陳正輝：疫後加速追趕

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王品董事長陳正輝（中）在股東會表示，6月業績已回穩，步入7、8月餐飲旺季，下半年表現樂觀。中央社記者江明晏傳真 111年6月28日

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（中央社記者江明晏台北28日電）王品去年受疫情重創虧損，王品董事長陳正輝表示，6月業績已回穩，步入7、8月餐飲旺季，下半年表現樂觀，新品牌將問世，還有13家新展店蓄勢，疫後將加速追趕、提升業績。

王品今天舉行2022年股東常會，會中通過2021年財報與虧損撥補案，因去年受疫情重創，稅後淨損1億元，擬由法定盈餘公積彌補虧損，決議不配發股利。

王品董事長陳正輝表示，希望保留資金衝刺2022年的營運，待疫情穩定、獲利提升後，才能將股東報酬極大化。

展望後市，陳正輝表示，6月業績已回穩，只要疫情不再出現重大變化，下半年營運表現更能審慎樂觀。此外，王品將跨足全新餐飲品類，新品牌預計7月中與大眾見面，目前有13家新展店蓄勢待發，疫情和緩後將加速追趕、提升業績。

王品2021年合併營收新台幣172億元，兩岸同受疫情衝擊，歸屬於母公司稅後淨損1億元，每股虧損1.4元。大陸因「動態清零」，總體經濟成長放緩，台灣也面臨「餐飲禁內用」打擊。

陳正輝表示，即使推出外帶、外送餐點因應，但王品擅長的是內用體驗型餐飲，若以內用的高成本結構經營低單價外帶市場，成本負擔大，拖累王品去年第2、3季營收腰斬、虧損擴大，雖然第4季獲利大幅轉盈，仍無法補足全年缺口。

此外，王品在疫情期間堅持不裁員，保障員工工作權益，對此陳正輝表示，的確造成短期的成本負擔，但餐飲是人的行業，人才對企業長期發展實屬必要投資。

今年再度面臨疫情挑戰，陳正輝回應，王品從3方面穩住業績，第一是分群經營，將旗下22個品牌分為六大事業群，整合後端供應鏈創造綜效；其次，透過APP整合行銷，增加200萬會員的黏著度；第三，推動餐飲品牌零售化，3年內達到8.5億元營收，創造新的成長動能。

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隨著台灣脫離疫情高原期、上海也正式解封，陳正輝表示，步入7、8月餐飲旺季，若無其他因素干擾，下半年表現相對樂觀，透過新品牌、新展店業績挹注，將推升整體營業規模與獲利。

王品今年股東會吸引許多人參加，不少股東是衝著總價3000元抵用券的紀念品而來，小股東好奇，王品願意送股東厚禮是否划算？陳正輝表示，連續4年的大禮包不但帶動市場話題，更有效提升來客數。陳正輝分析，多數行銷活動灑優惠券，回籠率至多3%至5%，但王品股東大禮包回籠率高達40%，且平均每位股東會帶回2.67位客人用餐，效益相當龐大。（編輯：郭無患）1110628