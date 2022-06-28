企業拚省電 東元節能業績增3成、今年挑戰40億

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）電價調漲，企業節能方案受矚。電機大廠東元今天表示，去年推出低碳智能工廠解決方案，今年以來節能產品及服務較去年同期成長約3成，全年相關營收可挑戰新台幣40億元。

經濟部電價費率審議會27日決議平均電價調幅為8.4%，其中，高壓及特高壓的產業用電大戶，電價調漲15%，產業界節能方案效果已是市場關注焦點。

東元今天透過新聞稿表示，去年就針對工廠節能省電推出低碳智能工廠解決方案，協助企業大幅降低用電成本，並有步驟達成節碳目標。

根據東元內部統計，在節能產品及服務，今年前5月相關營收約12億元，較去年同期成長約3成，全年相關營收貢獻可挑戰40億元。

東元指出，機電系統暨自動化事業群去年起推出客製化解決方案，主打綠能產品，協助客戶把工廠製程上及廠房附屬各種設備，包括通風，空調，給水，空壓等系統，換成高效率馬達搭配變頻器，再加上「用電監控可視化系統」，可減少製程用電和排碳量。

機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶表示，東元可按照客戶新廠設置或舊廠改造需求，提供高效率感應馬達或是永磁馬達方案，節能效益可到2%至8%。再搭配變頻器，系統運作更節能，最高可節能50%。

此外，東元IE5高效冷卻水塔永磁直驅系統，最高可提升驅動系統效率達15%，使冷卻水塔運轉更省電。（編輯：楊蘭軒）1110628