海關物聯網全時監控7/1試辦 2023年擬補助900萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北28日電）財政部關務署今天表示，海關物聯網全時監控計畫將於7月1日在台中關展開試辦，今年參與試辦的業者，將有資格爭取2023年政府補助；至於明年補助獎勵規模，關務署暫定約新台幣900萬元。

關務署今天舉辦例行記者會指出，海關物聯網全時監控計畫經多年籌備建置，為提供業者充裕時間適應新措施，試辦採分區、分階段上線方式辦理，7月1日將於台中關展開試辦，後續也將納入基隆關、高雄關和台北關，進入物聯網時代。

關務署表示，試辦期間將採雙軌併行機制，現行須加封電子封條的貨櫃，應另行加封車機封條，就可以出站。

關務署指出，貨物移動安全是供應鏈安全的一環，而物聯網全時監控計畫運用即時追蹤裝置，包含車載機及車機封條，強化貨物移動安全，且相關設備產業標準採開放式設計，具擴展性，得外接各式延伸模組，滿足公私部門針對不同貨物的移運管理需求。

關務署表示，業者安裝即時追蹤裝置後，其貨物動態及貨櫃、箱的保全狀態，皆可由海關即時監控，走私風險相對降低，海關可將查核資源集中鎖定高風險貨物，進行有效監管，保障合法業者。

關務署說，未來將進一步建立貨物保全載運能量，形成貨物保全供應鏈，並使設備投資效益最大化，貨物安全移運服務取得成本也可有效降低。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體關切相關獎勵措施推動進展，關務署表示，現階段預計將在2023、2024年提供業者補助款，加裝即時追蹤系統、且拖運次數達門檻的每輛聯結車，可獲補助；目前針對2023年補助計畫爭取900萬元經費、估補助900輛，並視後續實施情況滾動檢討。

關務署指出，在今年試辦期間就已投入的業者，若拖運次數、運轉上等符合規範，也會納入獎勵基準，換言之，業者參與試辦對於未來申請獎勵有正面挹注。（編輯：潘羿菁）1110628