SEMI發表車用晶片指南 宣明智：讓世界知道台灣力量

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（中央社記者張建中台北29電）SEMI今天發表車用晶片指南，兩位倡議人聯電榮譽副董事長宣明智及鴻海系統晶片設計中心副總經理劉錦勳表示，廠商結伴打群架，要讓全世界知道台灣產業力量。

國際半導體產業協會（SEMI）下午召開記者會，發表SEMI Auto IC Master車用晶片指南。包括旺宏、原相、凌陽、聯陽、鈺創、義隆電、芯鼎、盛群及揚智等多家廠商代表一同出席，經濟部長王美花與交通部常務次長祈文中也到場站台。

王美花表示，台灣長期深耕資通訊（ICT），跨到車用領域具有利基，這次把國內廠商結合在一起非常重要，讓台灣的半導體力量擴展越來越大，以打群架的概念，讓全球都看得到。

宣明智說，電動車來勢洶洶，需要一個資訊告訴車廠，台灣能夠做甚麼。車用晶片指南就是要讓全世界車廠等需要用到晶片的廠商，充分了解到台灣能夠做甚麼事。廠商結伴而行，讓全世界知道，台灣在電動車領域將扮演最重要的角色。

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劉錦勳表示，經歷過缺晶片的苦處後，代工廠的思維已經做了調整，除掌握控制傳統供應鏈外，也開始嘗試自行開發晶片，此外，疫情讓供應鏈造成比較變動，代工廠開始想辦法與上游廠商接觸，對台灣都是好機會。

劉錦勳說，汽車產業市場規模大，需要的晶片從底層基礎的微控制器（MCU），到自動駕駛、智慧座艙等，可以預知車用晶片指南未來內容會越來越多，能見度更高，讓國際車廠看到，採用台灣車用晶片，掌握電動車發展契機。（編輯：張均懋）1110629