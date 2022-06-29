用電大戶漲15% 沈榮津：促使產業提升設備能源效率

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院副院長沈榮津29日出席2022年財訊影響力論壇，他在致詞時就電價議題表示，電價低時談提升能源效率，對企業誘因不足，如今電價隨國際能源趨勢調整，促使大家面對問題，政府也會陪產業界努力。中央社記者賴言曦攝 111年6月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北29日電）用電大戶電價將調漲15%，部分企業反彈，行政院副院長沈榮津今天表示，電價低時談提升能源效率，對企業誘因不足，如今電價隨國際能源趨勢調整，促使大家面對問題，政府也會陪產業界努力。

沈榮津今天出席2022年財訊影響力論壇，他在致詞時就電價調漲議題表示，經濟部也是「用心良苦」，為照顧民生、穩定物價，小商家及受衝擊的內需型產業的電價沒有調整，且這次最重要的是要對工業用戶的電價有適度反映。

沈榮津指出，在低電價時期談提升能源效率，對企業來說「誘因不夠、動能不足」，這次電價隨國際能源趨勢調整後，反而促使大家一起面對設備需提升能源效率的問題，政府也會陪產業界一起努力提升能源效率，「不會讓大家孤單」。（編輯：趙蔚蘭）1110629