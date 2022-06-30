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和大嘉義大埔美五廠動土 總產值拚110億元

2022/6/30 10:33（6/30 10:51 更新）
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和大30日上午在嘉義大埔美園區舉行五廠動土儀式，董事長沈國榮（前中）親自出席主持。中央社記者鍾榮峰攝 111年6月30日
和大30日上午在嘉義大埔美園區舉行五廠動土儀式，董事長沈國榮（前中）親自出席主持。中央社記者鍾榮峰攝 111年6月30日
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（中央社記者鍾榮峰嘉義30日電）汽車傳動系統製造廠和大今天上午舉行大埔美五廠動土儀式，董事長沈國榮表示，嘉義大埔美五廠將於2025年第3季全產能開出，屆時和大整體總產值規模可到新台幣110億元。

和大今天上午在嘉義大埔美園區舉行五廠動土儀式，沈國榮親自出席主持。他表示，大埔美五廠占地約1.4萬多坪，興建面積1萬坪，其中4000多坪用在金屬表面處理廠，另外6000坪做為AI智慧生產線。

沈國榮說，第一階段完成金屬表面處理廠，做為嘉義大埔美一廠至三廠所需，預計明年8月完工、年底量產；第二階段完成AI智慧生產線，預計2024年下半年完成整個五廠產能建置，預計2025年第3季五廠全產能開出。

沈國榮表示，因應缺工現況，嘉義五廠採用自動化AI智慧產線，和大在嘉義大埔美五廠總投資廠房加上設備，規模約35億元。

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從產能來看，沈國榮預估，嘉義大埔美五廠年產值約30多億元，其中AI智慧產線年產值約25億元，加上現有嘉義3個廠，嘉義4個廠年產值累計可到60多億元，再合併計算中科廠年產值30億元以及大林廠，和大每年總產值可到110億元

沈國榮指出，未來大埔美六廠規模約6000多坪，預計2025年到2026年完工，屆時總計嘉義5個廠，總面積可到4.6萬坪，總產值可到90億元。（編輯：楊蘭軒）1110630

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