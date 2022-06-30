和大沈國榮：高電價時代 產業復甦須有穩定供電

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（中央社記者鍾榮峰嘉義30日電）汽車傳動系統製造廠和大董事長沈國榮今天表示，台灣電價相對國外仍便宜，但高電價時代已來臨，產業要復甦，優先條件在於長期供電不匱乏。

和大今天上午在嘉義大埔美園區舉行五廠動土儀式，沈國榮親自出席主持，會後在嘉義一廠接受媒體採訪。

談到電價調漲議題，沈國榮指出，電價調漲合理「使用者付費」，電價長期便宜對於台電整體改造有負面影響，因為諸如建置智慧電網或燃氣機組等，需要很多經費；台電也是國營事業，虧損也是全民埋單，儘管此次調漲電價幅度看來有點高，但對於用電大戶來說，台灣電價仍相對低。

不過沈國榮指出，高電費時代已經來臨，產業復甦的優先條件，在於長期供電不匱乏，台電應該要對人民交代，如何讓供電改善而不缺乏、如何啟用燃氣機組並建立智慧電網。

至於電價調漲對和大影響，沈國榮指出，目前用電費用占總產值比重約3%，電費漲價幅度15%，和大用電費用比重僅增加至3.3%，每月用電費用增加新台幣150萬元。

沈國榮說，辦公室電價控制容易，不過廠房需恆溫控制設備精密度，還好有離峰時間用電計算，讓整體用電負擔減小。

展望下半年營運，沈國榮表示，需觀察下半年「黑天鵝」變數包括美國升息和縮減負債表等，至於新台幣兌美元匯率持穩、COVID-19疫情趨緩、原物料價格也持穩。

沈國榮分析，新台幣兌美元匯率從2019年底至今年1月，升值幅度接近10%，新台幣升值讓產業壓力大，此外，鋼價2020年至2021年第3季的漲幅就高達40%，對於和大來說，匯率與鋼價就讓毛利流失20%。

沈國榮表示，為因應匯率和原物料漲價，和大從一年半前就陸續向前5大客戶和其他22家客戶洽商調漲產品價格事宜，期間也自行吸收匯損和原物料漲價損失。

法人指出，和大前5大客戶占業績比重約78%，去年6月起前5大客戶有3家漲價已生效，不過前2大客戶洽商漲價困難，和大已對其中1家客戶規劃至8月起暫停供貨上海廠，另1家客戶已同意追溯至6月起調漲產品價格。展望今年和大營運，法人預期今年業績約70億元至72億元。（編輯：楊凱翔）1110630