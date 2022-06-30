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大同總經理鍾依文辭任 遺缺由蔡維力接任

2022/6/30 20:29
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（中央社記者潘智義台北30日電）大同公司今天董事會通過總經理鍾依文辭任，遺缺由蔡維力接任，鍾依文則專任精英電腦董事長；此外，大同董事會推舉王金來擔任副董事長。

大同說明，蔡維力擁有美國愛荷華大學財務碩士學歷，產業歷練豐富，曾任永豐餘控股總經理、南陽實業董事長兼總經理、上海神旺控股執行總經理、中華工程總經理、中華開發金控副總經理、凱基（韓國）證券董事長兼總經理等職務，具豐富的跨產業上市公司專業經理人經驗，可望為大同公司橫跨電機、3C消費、能源、科技等多面向的經營，帶來全新的整合契機與創新發展。

同時，為健全公司治理，落實大同永續發展，董事會推舉王金來擔任大同公司副董事長，王金來為國立政治大學經營管理博士，曾任國際會計師事務所安永聯合會計師事務所（Ernst & Young）台灣地區所長，目前也擔任聯亞光電、眾達科技、邁達特科技獨立董事。

大同董事會通過鍾依文辭任總經理後，將專任精英電腦董事長。王光祥指出，將借重鍾依文在科技製造業豐富經驗與產業長才，專注推展精英電腦營運升級與產品轉型的重要工程，強化高階筆記型電腦產品研發與競爭力，加速未來雲端及智慧解決方案等軟硬體整合布局與開發。

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大同董事長王光祥透過新聞稿表示，最近一年來大同公司經營穩定成長，逐漸步入正軌，為了提升經營績效與改善公司體質，加速「公司組織再造計畫」，引進更多優秀的專業經理人加入大同的團隊，以提升公司治理，並強化股東權益，成為大同公司未來最重要的挑戰。

王光祥指出，將率領大同公司新的專業經理人團隊，積極召募新血加入，執行組織再造與轉型計畫，活化公司資產，以優化公司財務表現，早日完成兌現發放股利的承諾。（編輯：張均懋）1110630

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