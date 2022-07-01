更多編輯台推薦新聞：
太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量
科技

太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別
國際

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
文化

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
長榮現金減資6成 最後交易日9/6
首頁 / 證券
台股
首頁 / 證券

恐慌性殺盤融資大減逾102億 餘額摜破2000億大關

2022/7/1 22:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北1日電）台股6月30日跌破萬五大關及14900點之後，今天再重挫482.65點，集中市場融資餘額大減新台幣102.78億元，來到1964.45億元，摜破2000億元水準。

若加上櫃買市場今天融資同步大減48.95億元，今天上市、櫃融資餘額合計大減151.73億元。

台股今天收在14343.08點，大跌482.65點，跌幅3.26%，成交值新台幣3000.98億元，加計盤後交易約3086.65億元，8大類股僅泥窯、食品類股上揚，機電類股跌4.04%最重。

台股連續4個交易日收黑，共跌1204.93點，4個交易日融資餘額減少131.83億元，今天一天就減肥102.78億元。

晶圓代工雙雄台積電今天收在453.5元，重挫4.73%；聯電收38.05元，下挫2.81%；聯發科收612元，重摔5.99%。

貨櫃三雄長榮持續貼息，收79.8元，大跌5.67%，陽明收77.8元，重挫5.47%，萬海收111元，跌幅高達6.72%。（編輯：張均懋）1110701

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀