恐慌性殺盤融資大減逾102億 餘額摜破2000億大關
2022/7/1 22:01
（中央社記者潘智義台北1日電）台股6月30日跌破萬五大關及14900點之後，今天再重挫482.65點，集中市場融資餘額大減新台幣102.78億元，來到1964.45億元，摜破2000億元水準。
若加上櫃買市場今天融資同步大減48.95億元，今天上市、櫃融資餘額合計大減151.73億元。
台股今天收在14343.08點，大跌482.65點，跌幅3.26%，成交值新台幣3000.98億元，加計盤後交易約3086.65億元，8大類股僅泥窯、食品類股上揚，機電類股跌4.04%最重。
台股連續4個交易日收黑，共跌1204.93點，4個交易日融資餘額減少131.83億元，今天一天就減肥102.78億元。
晶圓代工雙雄台積電今天收在453.5元，重挫4.73%；聯電收38.05元，下挫2.81%；聯發科收612元，重摔5.99%。
貨櫃三雄長榮持續貼息，收79.8元，大跌5.67%，陽明收77.8元，重挫5.47%，萬海收111元，跌幅高達6.72%。（編輯：張均懋）1110701
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