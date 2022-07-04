雲科工業區廢棄物處理場地方反彈 經濟部撤環評案

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（中央社記者鄭鴻達台北4日電）因地方反彈，經濟部今天宣布撤回雲林科技工業區大北勢區廢棄物處理場用地案的環評程序，並向地方喊話「不可能要產業卻不處理廢棄物」，並盼追求雲林發展、產業投資、環境保護的持續三贏。

經濟部工業局計畫在雲科工業區大北勢區廢棄物處理場用地設置固體再生燃料（SRF）技術，並通過環保署環評初審。然因地方認為此案是要設置焚化爐，因此雲林縣政府、民代與斗六市公所接連反對。

經濟部今天發布新聞稿表示，對於雲科工業區大北勢區廢棄物處理場用地一案，為地方發展產業、擴大招商，就要有相應處理事業廢棄物的機制，因此規劃以較先進的SRF技術方式推動。

經濟部表示，然本案成為政治角力的攻防焦點，為避免各界誤解，將主動撤回環評程序，後續將待地方溝通後，希望能追求雲林發展、產業投資、環境保護的持續三贏。

經濟部指出，工業局6月已發布新聞稿說明，雲科工業區大北勢區廢棄物處理場環保用地是以「循環經濟」及「轉廢為能」方式，納入業界建議，參考丹麥的垃圾處理模式，規劃設置SRF技術，廢棄物經過分選，破碎及均質化程序，轉換成再生燃料。

經濟部說，即使多次說明，雲縣府對工業區環評書件內容仍有誤解，且推動地方產業發展，中央地方本應攜手合作，包括雲林有產業園區開發需求時，經濟部全力協助。

經濟部表示，不過當工業區廠商面臨廢棄物處理問題時，雲林縣府卻表示雲科工業區「廢棄物處理方式屬經濟部工業局權責」，甚至還明確表示不支持，經濟部深感遺憾並重申「不可能要產業卻不處理廢棄物」。

經濟部指出，斗六市公所直指SRF就是焚化爐，顯見對SRF嚴重誤解，而SRF並非焚化爐，兩者並不同，盼斗六市公所可以回歸理性討論，避免繼續誤導民眾，產生不必要的誤會。

經濟部說，地方經濟、產業要發展，要繼續擴大招商，相應須擔負事業廢棄物處理的責任，才能兼顧產業發展與環境永續。

經濟部表示，未來地方政府是否能處理事業廢棄物責任，相關補助案件將列為評估項目。（編輯：蘇志宗）1110704