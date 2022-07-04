投資人憂經濟衰退 亞股走勢分歧

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（中央社香港4日綜合外電報導）各國央行為打擊通膨祭出升息，引發投資人擔憂經濟衰退，亞洲股市今天走勢分歧。

中國當局在承受經濟損失下仍堅持嚴格防疫措施，但防疫清零卻越清越失靈，多個城市爆發本土疫情。

標準普爾500指數累跌21%，創下1970年以來最差的上半年表現後，華爾街股市在7月1日有個好的開局，因美國製造業數據低於預期，央行有望不再延長貨幣緊縮政策。

不過，澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示，由於通貨膨脹率仍維持在數十年來高點，美國聯邦準備理事會（Fed）和各國央行或許不會過早放鬆升息。

他在評論中表示：「儘管數據顯示美國經濟成長即將放緩，但我們尚未看到通膨壓力趨緩的跡象。這是一個重要指標，因為聯準會將繼續採取強力的貨幣緊縮政策，直到看到通膨趨緩的證據。」

7月1日公布數據顯示，歐元區通貨膨脹加速，6月通膨率年增8.6%，再創新高。歐洲央行本月預料將宣布10多年來首次升息。

儘管華爾街股市前一個交易日勁揚，亞洲股市今天漲跌互見。

香港因香港特區成立紀念日休市，度過了一個長週末後，今天收低。首爾、台北、曼谷和雅加達股市均收跌。

東京、上海、孟買、雪梨、新加坡和威靈頓股市則收漲。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110704