愛立信：全球5G用戶年底將破10億

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（中央社記者江明晏台北5日電）愛立信行動趨勢報告指出，全球5G用戶數將在2022年底突破10億大關，5G網路已覆蓋全球1/4人口，預計到2027年5G用戶將高達44億，且過去兩年全球行動數據網路流量成長了一倍。

根據最新版的「愛立信行動趨勢報告」預測，全球5G用戶數將在2022年底突破10億大關，到了2027年，全球行動用戶數預計將達到44億，預估近半數行動用戶皆使用5G。

報告說明，目前全球5G滲透率以北美和東北亞市場最高，約20%。到2027年，北美地區 5G用戶將占其行動用戶的90%，為全球之首；西歐地區次之，5G滲透率將達到82%；波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）將達80%；東北亞5G用戶占比則可望達到74%。

在東北亞地區，報告說明，5G是目前唯一成長的行動服務類型，隨著行動用戶從4G向5G加速轉移，2021年東北亞新增約2.75億使用者，預計到2023年底該地區行動用戶數將達到10億。

愛立信表示，目前，東北亞電信商關注的重點是透過增加基地站站點或在低頻段部署5G來提高5G網路覆蓋率。5G行動用戶快速成長，再加上市場不斷推出新的5G裝置，對電信商的財務表現產生了正面影響，包含南韓和台灣等先進5G市場的主要電信商指出，5G行動用戶對於行動服務營收和用戶平均收入（ARPU）都產生了正向影響。

報告也指出，過去兩年全球行動網路數據流量成長了一倍，主要是來自於智慧手機和行動寬頻的使用增加，以及受到社會和產業數位化所帶動。儘管全球疫情和地緣政治存在著不確定性，但數據顯示對網路連結和數位服務的需求強勁，每年仍將有數億人口成為新的行動寬頻用戶。

報告也顯示， 5G的用戶成長速度比4G更加快速，將提早兩年達到10億用戶里程碑。目前 5G網路已經覆蓋全球1/4的人口，光是2022年第1季，5G用戶就增加了近7000萬名，在2027年5G網路更將覆蓋全球約3/4的人口。

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台灣愛立信總經理周大企表示，東北亞是全球5G發展的前段班，不僅5G滲透率名列前茅，也發現該地區5G行動用戶目前平均數據使用量是4G用戶的2至3倍。台灣高於全球平均的數據使用量，更證明對行動寬頻的強勁需求。

報告指出，截至2021年底，全球已有20多家電信商推出了5G獨立組網，中國和北美是首批推出5G獨立組網的市場，隨後，澳洲、日本、韓國、新加坡、泰國、德國和芬蘭等其他幾個市場也推出了商用5G 獨立組網，全球 5G 獨立組網預期將在2022年達到去年的2倍。（編輯：趙蔚蘭）1110705