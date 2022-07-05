臻鼎-KY、華通 上半年營收寫同期新高

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（中央社記者江明晏台北5日電）全球PCB龍頭廠臻鼎-KY、HDI大廠華通6月、第2季、上半年營收皆創歷年同期新高。臻鼎秦皇島BT新廠將於8月開出新產能，看好下半年營收表現將明顯優於上半年。

臻鼎-KY今天公布6月合併營收新台幣126.39億元，年增22.68%，月增9.39%；第2季合併營收345.34億元，年增16.01%，季增1.83%，累計上半年營收684.5億元，年增20.17%，皆創歷年同期新高。

臻鼎表示，受惠One ZDT（一站式購足）多元分散策略奏效，在傳統淡季仍能保持穩健成長，特別在電腦消費類與IC載板（IC Substrate）出貨動能延續下，營收表現符合公司預期。

雖然總體經濟仍面臨通膨等不確定性，臻鼎指出，隨著產業進入下半年傳統旺季，加上秦皇島BT新廠將於8月開出新產能，依據目前訂單能見度，各產品應用類別，包含行動通訊、電腦消費、IC載板、汽車/基地台/伺服器等，下半年營收表現都將明顯優於上半年。

整體而言，臻鼎正向看待今年營運表現，對2022年全年營收與獲利皆達雙位數成長的目標深具信心。

HDI大廠華通今天公告6月營收59.68億元，月增16.2%、年增57.8%；第2季營收163.32億元，年增32.2%；上半年營收338.81億元，年增31.5%，皆創歷史同期新高。

華通表示，第2季雖受大陸封城、台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻等外在環境干擾影響，但在6月中解封後與客戶密切配合積極出貨，降低封城帶來的負面衝擊。法人預估，華通第2季財報有機會較去年同期顯著成長。

華通對於第3季展望審慎樂觀，但仍要密切觀察全球經濟的後續發展，以目前能見度而言，約與市場預期相當，主要動能來自於傳統旺季美系客戶新產品陸續進入量產及衛星通訊產品持續成長等。

法人預估，華通今年資本支出主要投入擴充惠州軟板設備以及重慶二廠設備，產能也已陸續到位，可望帶動今年整體營運再締新猷。

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在泰國生產的台商PCB大廠泰鼎-KY 6月營收11.87億元、年增8.28%；第2季營收39.71億元、年增13.7%；上半年累計營收81.16億元、年增20.18%，均創下歷年同期新高。

泰鼎表示，客戶端調整庫存的影響逐漸顯現，部分產品拉貨力道放緩、能見度也較低，預期要到庫存去化差不多後才會恢復明朗，目前看下半年展望持審慎看法，公司也在積極調整產品組合及開發新產品，力拚今年營運優於去年的目標不變。（編輯：楊蘭軒）1110705