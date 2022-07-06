中華電MOD拚收視 拓展內容雙箭齊發

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（中央社記者江明晏台北6日電）中華電信旗下影視雙平台積極拓展內容，除了轉播運動賽事，搶攻球迷商機外，也投資本土影視，看好將激勵用戶數持續成長，並提升黏著度與平均每戶貢獻金額（ARPU）。

中華電信旗下影視平台MOD和OTT服務Hami Video持續強化影視內容精采度，拓展內容雙箭齊發，第一，轉播運動賽事，搶攻球迷商機，譬如先前與愛爾達合作，提供東京奧運等賽事，第二，除了引進國際影劇，也投資本土影視內容，帶動MOD營收持續成長。

東京奧運落幕後，中華電信雙平台轉播寫下破紀錄佳績，MOD全頻道突破7600萬接觸人次，Hami Video全站瀏覽量破2.7億次。而中華電提供的4K超高畫質與VR沉浸式觀賽，也提高奧運的收視熱潮，帶動MOD 4K總客戶數逼近140萬戶，Hami Video網路付費客戶更一舉成長7倍。

看準運動賽事的號召力，中華電信日前宣布，旗下影視平台MOD、和OTT服務Hami Video將轉播7月30日在台中洲際棒球場登場的中華職棒明星賽，也加碼推出全新下半季統包方案，提供不同訂閱選擇。

中華電信MOD、Hami Video提供全民運動賽事轉播，中華職棒宣布明星賽將於7月30日在台中洲際棒球場登場，由受歡迎的對戰組合中華隊、中職明星隊點燃戰火，為2023年經典賽暖身，中華電信MOD、Hami Video將轉播賽事。

中華電信表示，長期參與國內各項運動賽事活動，Hami Video為球迷量身打造CPBLTV館，自推出以來受球迷歡迎，打破之前銷售的歷史數字，其中更有8成用戶選擇訂購「全賽事方案」。

6月30日起，中華電信加碼推出Hami Video全新下半季統包方案，訂閱後可收視所有一、二軍賽事LIVE及VOD內容至明年2月28日；或可選擇每月付費方式，中華電信都額外加碼提供4D全視角Live 轉播。

另一方面，中華電信持續投資本土影視作品，繼「魂囚西門」後，陸續宣布投資公視旗艦大戲「牛車來去」、首部電影投資案「我的婆婆怎麼那麼可愛」電影版，以及原創台劇「我願意」，由金鐘視帝姚淳耀與炎亞綸（吳庚霖）雙男主角演出，預計在今年7月底於MOD、Hami Video與劇迷見面。

其中，「我願意」將參與韓國釜山國際電視節。中華電樂見將本土影視推向國際重要影展舞台，助攻國內影視產業再下一城，預估今年在影視投資的金額會達到新台幣上億元。

中華電信表示，積極投入MOD及Hami Video數位影音平台的經營與擘畫，持續挹注優質戲劇好片，提供用戶影視娛樂，也期待與合作夥伴持續攜手將本土戲劇推向國際舞台、嶄露台劇的獨創實力。

截至5月底止，中華電MOD客戶數達205.6萬戶，Hami Video的付費用戶占比也高，中華電高層也曾表態，期望問鼎國內本土平台霸主，力拚MOD和Hami Video能達到400、500萬戶的規模。（編輯：楊凱翔）1110706