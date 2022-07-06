歐盟台日韓辦離岸風力研討會 盼攜手建立供應鏈

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（中央社記者黃雅詩台北6日電）歐洲經貿辦事處今天舉辦「2022歐盟、台灣、日本、韓國離岸風力研討會」，歐洲經貿辦事處代理處長雍青龍表示，歐盟與台日韓享有共同價值，都致力推廣民主和節能減碳，盼能攜手建立值得信賴的供應鏈。

歐洲經貿辦事處今天在台大醫院國際會議中心舉辦「2022歐盟、台灣、日本、韓國離岸風力研討會」。這次活動由歐盟執委會能源總署、歐盟經貿辦事處、駐日歐洲聯合代表部、歐盟駐大韓民國代表團，以及經濟部能源局共同合作舉辦。

歐洲經貿辦事處發布新聞稿指出，這次研討會邀請多位熟悉日韓風電市場的專家參與主講，分享台日韓及歐洲的離岸風電市場概況，專家也在會中針對如何打造亞太區和全球離岸風電供應鏈表達看法。

雍青龍（Thomas Jürgensen）致詞時引用1817年古典經濟學家李嘉圖著名的「比較優勢原則」，他表示，在開放的貿易環境下，各國基於自身生產優勢，出口具有競爭力的產品，對該國經濟和消費者將帶來最大的效益。

雍青龍表示，比較優勢原則奠定了全球化的基礎，使各國能販售最有競爭力的產品，例如台灣的半導體產業，日本的汽車、相機，韓國的手機，和歐盟的精密機械、藥品，離岸風電產業也不脫這個原則。

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雍青龍說，志同道合的夥伴可以一起建立值得信賴的供應鏈，歐盟、台日韓享有共同價值，都致力推廣民主和節能減碳，都積極發展離岸風電來回應氣候變遷，是值得信賴的夥伴關係，從現在起到2050年間，歐盟、台日韓將開發近400GW離岸風電，這是很大的市場，可以共同合作探索這個龐大的商機。

歐洲經貿辦事處指出，這次活動除聚焦在亞太區域供應鏈和歐盟之間的合作之外，另邀請來自歐盟、台灣和日本的專家共同探討浮動式離岸風電的發展。研討會報名情況踴躍，共吸引來自海內外近600人參加。（編輯：謝佳珍）1110706