東陽6月營收創31個月新高 增產拚電動車訂單
2022/7/7 09:10
（中央社記者鍾榮峰台北7日電）汽車零配件廠東陽自結6月合併營收新台幣19.43億元，是2019年12月以來單月新高，東陽中國大陸轉投資公司再增生產據點，供應電動車訂單需求，預計2023年10月量產。
東陽今天上午公布6月自結合併營收19.43億元，較5月16.82億元成長15.5%，比去年同期16.12億元增加20.57%，創31個月來新高。
其中東陽售後維修市場（AM）事業6月營收14.32億元，較去年同期成長17%；前6月AM累計營收74.45億元，較去年同期成長16%。
東陽原廠委託製造（OEM）事業6月營收5.11億元，較去年同期成長31%，前6月自結OEM營收29.98億元，較去年同期成長17%。
第2季東陽自結合併營收54.19億元，較第1季50.24億元成長7.85%，是2020年第1季以來高點；累計今年前6月自結合併營收104.43億元，較去年同期89.77億元成長16.34%。
東陽積極布局電動車應用，中國大陸轉投資公司富維東陽再增安徽合肥一處生產據點，主要供應電動車訂單需求，預計2023年10月量產。東陽集團目前全球生產據點共22處，中國大陸轉投資富維東陽已取得上海國際電動車客戶訂單。
展望下半年營運，本土法人指出，受惠北美二手車銷售暢旺帶動AM產品需求，預估東陽第3季業績淡季不淡，力拚較第2季持平；第4季可受惠旺季效益，單季業績有機會季增逾10%。
法人預估，今年東陽AM業績可成長11%至13%區間，OEM業績可成長7%至9%，AM業績有機會逐季成長。（編輯：郭無患）1110707
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