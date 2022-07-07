大立光攻漲停 強登股王寶座帶領光學股反彈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北7日電）台股6月下旬以來大跌逾2000點，大立光率先打底反彈，6日重新拿回股王寶座後，今天強勢攻上漲停價1880元，為電子股注入一劑強心針，帶動光學族群全面勁揚。

大立光今天開高震盪強登漲停價新台幣1880元，創下3個多月來新高價，逐步擺脫谷底區，展現重返榮耀的股王氣勢，帶動揚明光、先進光、聯一光跟進亮燈漲停；光學二哥玉晶光漲幅也逾8%，亞光、華晶科、佳凌等漲幅也有6%到7%不等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大立光14日將舉行法人說明會，由董事長林恩平說明第3季展望，最新公布的6月營收睽違2年後再度見到「月增」、「年增」雙雙轉正的情況，同時預告7月客戶拉貨動能會再比6月好，第3季傳統旺季效應依舊是投資人關注焦點。

受到淡季及大陸封城停工影響，大立光第2季合併營收新台幣96.69億元，季減4.5%，年減4%，為2018年第1季以來單季新低。大立光14日將公布第2季財報，法人預期第2季新台幣兌美元持續走貶，對大立光獲利將有正面助益，另外，毛利率走向也是法人關心的指標。（編輯：郭無患）1110707