雄獅斥資逾2億領投AsiaYo 布局旅遊科技

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（中央社記者江明晏台北7日電）亞洲訂房網站AsiaYo今年完成新一輪融資計畫，雄獅旅遊以700萬美元參與領投，未來AsiaYo將在日韓擴大版圖，並與雄獅展開供應鏈合作，放眼疫後旅遊市場。

亞洲訂房網站AsiaYo今天發布新聞稿指出，自2013年成立，深耕台灣OTA（線上旅遊業）市場，為迎接疫情後重組的旅遊市場，AsiaYo在2022實行新一輪融資計畫，受投資人響應，共募得1250萬美元資金。

投資人包含雄獅旅遊、Klook、阿里巴巴台灣創業者基金、濤略資本、中華開發、達盈管顧旗下創投、基石創投等，未來將整合各品牌夥伴的資源。

雄獅旅遊也表示，積極布局投資旅遊科技，近期以700萬美元，折合新台幣約2.08億元，參與領投台灣著名訂房平台AsiaYo的C輪增資，未來將整合雙方優勢，進行深度策略合作，優化線上訂房服務的產品內容與深度，並針對未來開放後的國際出境旅遊市場協作佈局，形成策略綜效。

AsiaYo說明，在投資人策略結盟中，雄獅旅遊與AsiaYo則會通過同步後台系統的方式展開供應鏈合作，由AsiaYo提供特殊房源給予雄獅，包括飯店、旅館、特色民宿等AsiaYo海內外專屬產品，透過雄獅通路體系，進行整合銷售。

AsiaYo執行長鄭兆剛表示，根據大數據顯示，目前台灣旅遊產業的消費行為仍有80%是透過線下或直接與旅宿訂購，這也顯示OTA在未來有極大的市場前景，2020的一場疫情將已成熟的市場打亂，疫情後產業將面臨重組與創新，在獲得了諸多投資人的挹注下，將發揮科技平台的優勢，整合目前市場上散亂的物件，並垂直整合旅宿相關管理平台，充分發展科技旅遊的趨勢，期望未來2至3年內成為台灣OTA產業的領導性品牌。

AsiaYo表示，在取得資金挹注後將積極布局台灣及海外旅遊市場，以本身的科技資源優勢重整被疫情打亂旅遊供應鏈。2022下半年度會將策略核心放在人才招募、平台優化、拓展市場及深化差異性產品等四大面向。

人才招募方面，AsiaYo表示，將擴大徵才範圍，招募旅遊、科技產業人才；平台優化的部分，AsiaYo將運用品牌的科技優勢，優化目前的網站及使用者介面，面對邊境解封後的入境旅遊市場，AsiaYo除目前的中、英、韓等三大語系介面外，外來將增設更多語系介面，讓更多外籍旅客體驗到台灣市場的特色旅宿。

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拓展市場方面，AsiaYo將突破目前平台上的產品結構，持續經營民宿、露營、親子旅館等主題式特色產品，除此之外更將積極開拓連鎖旅館、星級飯店、集團式大型旅宿等多元產品，並積極與國內飯店業者合作，整合供應鏈串接資源，共同迎接疫後復甦的旅遊市場。

面臨國境即將開放，AsiaYo也積極籌備海外旅遊市場布局，鄭兆剛表示，隨著邊境開放，海外市場將會是AsiaYo在2023年的發展核心，正在積極準備日本、韓國及東南亞市場的房源，此次增資計畫中也讓AsiaYo有更多資源可以在日韓擴大版圖。（編輯：郭無患）1110707