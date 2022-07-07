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八貫董事會添兩新血 樂觀看待下半年營運

2022/7/7 16:26
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（中央社記者賴言曦台北7日電）八貫今天召開股東臨時會並改選董事會，7席董事中有2名新血，分別為南良國際董事蕭宇喬、福特六和汽車前總經理邴兆齊。八貫今天也公告6月、第2季及上半年營收，皆創歷史同期新高紀錄，同時樂觀看待下半年營運。

八貫透過新聞稿表示，新一屆董事會中，4席董事分別為續任八貫董事長的劉宗熹、台北醫學院附設醫院主治醫師徐光輝、蕭宇喬、Bemis Associates Inc.代表人Stephen Wendell Howard；3名獨立董事則是八貫原獨董施新川、台北醫學院附設醫院前院長潘憲與邴兆齊。

八貫表示，蕭宇喬擔任南良董事多年，相關產業經歷豐富嫻熟；邴兆齊在福特汽車服務超過20年，曾負責帶領福特六和汽車導入全球福特生產系統，並邁入智慧製造，期待2名新任董事將與具經營實績的董事會，一同帶領八貫邁向多元策略性整合發展。

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八貫今天同步公告今年6月營收為新台幣2.1億元，累計第2季營收6.3億元、上半年營收12.4億元，年增率分別為16.47%、35.7%與38.52%，皆為歷史同期新高表現。

八貫指出，今年上半年業績增長是受惠新產品與新客戶的訂單需求挹注，且也將成為今、明兩年新的營收成長動能。展望第3季，目前在手訂單可安排出貨已優於去年同期，下半年營運樂觀以待。（編輯：蘇志宗）1110707

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