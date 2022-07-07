東洋微脂體學名藥 里程碑金819萬元入袋

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）台灣東洋宣布，旗下自製用於癌症治療的微脂體、困難學名藥Pegylipo，在歐洲市場的藥品開發進度已完成第一件臨床試驗患者收案，達授權合約階段性成果，依約收取里程碑金27萬歐元（約新台幣819萬元），今天入帳。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，台灣東洋最獨特的核心能力，就是具有從研發、生產、製造到銷售的完整產業鏈，且多年來投入超過數十億元開發高技術門檻的微脂體、微球領域困難學名藥，台灣東洋不僅有技術也具穩定放大批量的生產能力，這是吸引國際藥廠合作的重要原因。

侯靜蘭表示，台灣東洋去年與德國藥廠簽署共同開發微脂體產品、困難學名藥Pegylipo歐洲市場合約，並依市場開發時程收取里程碑金。繼台灣東洋中壢廠完成臨床試驗用藥批量後，德國藥廠亦收治首位臨床試驗患者，除有助試驗推進，台灣東洋依約可收取27萬歐元的里程碑金，未來將攜手爭取每年約2到3億美元的歐洲市場。

微脂體產品除Pegylipo在歐洲有進展外，侯靜蘭指出，抗黴藥Lipo-AB的生體相等性試驗（BE）數據也呈現正面結果，一旦通過美國食品暨藥物管理局（FDA）查廠，可望年底前獲准取得美國藥證。

至於治療「肢端肥大症」的微球產品Octreotide LAR，也於5月順利達成前導臨床試驗的里程碑目標，期許未來依規劃完成開發時程，最早可於2024年進入美國市場。

侯靜蘭表示，台灣東洋會以研發製造、銷售、策略合作與併購做為三大成長動能，並持續尋找合適的策略合作夥伴拓展海外版圖、走向全世界。（編輯：楊蘭軒）1110707