雲縣府質疑雲科工開發環差報告 經部：斷章取義

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）雲林縣政府今天指雲科工開發環差報告中，提到569次焚化爐而未提SRF （固體再生燃料）。經濟部表示，對此政治操作表達「高度遺憾」，雲縣府「不必假裝外行、斷章取義」。

經濟部4日宣布撤回雲林科技工業區大北勢區廢棄物處理場用地案的環評程序，向地方喊話「不可能要產業，卻不處理廢棄物」，也呼籲共同追求雲林發展、產業投資、環境保護的持續三贏。

不過，雲林縣政府今天召開「解決雲科工廢棄物問題 呼籲中央尊重民意、妥善規劃」記者會，不僅出示經濟部工業局環差分析初稿本和修訂本的兩次審查會議報告，更指資料內共提到569次焚化爐，但完全沒提及SRF。

經濟部晚間發布新聞稿反駁表示，環差報告的基礎，是以1993年的環評結果為基礎，因此才會沿用「焚化爐」一詞，多年前台灣並未引入SRF技術，當年自然無從寫起。

經濟部細數，在經濟部110年7月、10月的標售文件中，都有註明該用地規劃是以「SRF技術」標售，並重批雲縣府「不必假裝外行、斷章取義」，也重申不可能要產業不處理事業廢棄物。

經濟部表示，工業局在110年3月30日召開「雲林科技工業區大北勢區廢棄物處理場用地標售作業說明會」，邀集雲縣府、行政院環保署、雲科工廠商協進會及各縣市廢棄物清除處理商業同業公會共商。

經濟部強調，在當時的會議就已經清楚說明，此環保用地規劃為廢棄物處理或再利用的使用，並以SRF技術進行廢棄物處理。

經濟部繼續列舉，工業局在110年7月30日、10月7日辦理公告標售，也在標售文件清楚揭示，該環保用地規劃，以SRF技術處理事業廢棄物，廢棄物經過分選，破碎及均質化程序，轉換成再生燃料，雲縣府不可能不知道，實不必以近30年前的環評文件基礎，斷章取義作文章。

經濟部強調，在兩次環差初審會議中，雲縣府也未反對設置焚化爐，還曾要求應將焚化爐收受對象納入雲林縣生活垃圾，如今卻將此議題變政治炒作，把嚴肅的產業發展及事廢處理政治化，對雲林縣未來實無好處。

經濟部最後再次向雲縣府喊話，中央地方仍應面對問題、共同解決，回到理性討論才是正道。（編輯：林興盟）1110707