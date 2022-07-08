和大6月和第2季營收創高 獲利可望逐季走強

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（中央社記者張建中台北8日電）汽車傳動系統製造廠和大自結6月合併營收新台幣6.83億元，創單月新高；第2季營收19.3億元，也創單季新高。和大指出，第2季起獲利可望逐季走高。

和大下午公布6月自結合併營收6.83億元，較5月6.13億元成長11.54%，比去年同期5.16億元成長32.48%，創單月新高；第2季營收19.3億元，季增21.78%，也創單季新高。累計今年前6月營收35.15億元，較去年同期32.49億元增加8.2%。

和大指出，3月起陸續調高產品外銷價格，反映高漲的運費與原材料成本，漲幅約5%至10%，再加上新台幣匯率影響，已大幅改善整體毛利率，第2季起獲利可逐季走高。

和大預期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及缺料、缺櫃、缺工、缺外包等變數，可陸續紓解，加上第1季及第2季分別調漲售價，樂觀預期毛利率及獲利可逐季上揚。

在產能布局，和大今年積極部署建置新世代AI廠房，6月30日正式啟動嘉義五廠新建工程開工動土，嘉義五廠占地1萬4193坪，預計興建建築面積8185坪，總樓地板面積9718坪，規劃為金屬科技廠及精密AI廠使用，預計投資金額35億元。

和大嘉義五廠第一期工程金屬科技廠將在2023年第3季設備安裝，第4季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來營運成長動能。

目前和大嘉義廠區已是集團最大生產基地，現有一廠、二廠、三廠在加上興建中的五廠，總生產規模將超過年產60億以上產能，再加上原有大里廠及中科廠，和大擘劃全產能將可突破百億目標。（編輯：楊蘭軒）1110708