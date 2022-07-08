央行發文緬懷胡勝正 生前帶氧氣筒也不缺席理監事會

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前央行常務理事、中經院董事長胡勝正逝世將滿4週年，央行8日臉書貼文指出，胡勝正為人認真負責，晚年就算坐輪椅、帶氧氣筒，也不缺席央行理監事會議。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北8日電）前央行常務理事、中經院董事長胡勝正逝世將滿4週年，央行今天臉書貼文指出，胡勝正學養俱佳，特別在社會保險制度有原創性貢獻，為人認真負責，晚年就算坐輪椅、帶氧氣筒，也不缺席央行理監事會議。

2018年7月10日，前中央銀行常務理事、中華經濟研究院董事長 胡勝正 胡勝正小檔案 民國29年8月5日生 現職：中華經濟研究院董事長、中央研究院經濟研究所通信研究員 學歷：美國普渡大學經濟學榮譽博士、美國羅徹斯特大學經濟學博士及碩士、台灣大學經濟系學士 經歷：行政院政務委員、行政院經濟建設委員會主任委員、金融監督管理委員會主任委員 研究專長：總體經濟學、經濟成長理論、公共經濟學 看更多 關閉 過世，享壽78歲。

中央銀行今天在臉書發文指出，胡勝正曾經兩度出任央行理事，兩任間隔16年，第一任是在2000年，前央行總裁彭淮南因為過去曾向胡勝正請益社會保險問題，對他的學術卓越成就印象深刻，即向行政院舉薦胡勝正擔任央行理事；胡勝正也為此毅然放棄持有多年的美國國籍赴任，讓彭淮南大讚胡勝正重允諾。

胡勝正學養俱優，在央行擔任理事9個月又22天，就被行政院延攬出任行政院政務委員，又歷經經建會（國發會前身）主委、金管會主委等職務，期間勇於任事，充分發揮他的專長。任期屆滿後，又出任台灣科技大學講座教授、榮譽講座教授，以及中央大學國鼎講座教授，繼續作育英才。

2016年8月胡勝正出任中華經濟研究院董事長，同年12月彭淮南再舉薦回任央行理事及常務理事；兩度出任，他都從未缺席理事會議。

央行指出，儘管胡勝正晚年體力減弱，健康情況大不如前，但仍不改其認真負責的態度，坐著輪椅、帶氧氣筒前來出席；會中對提案用盡氣力提供建設性意見，甚至辭世前一天，即2018年7月9日，還忙著潤飾他在理監事聯席會議的發言稿。

胡勝正過世，也是彭淮南深深的遺憾。央行指出，胡勝正與彭淮南相交近30年，彭淮南曾在2018年7月12日，發表一篇對胡勝正的悼念文，透露兩人相知相惜的情誼。

悼念文指出，胡勝正生前常跟彭淮南在大安森林公園一起健行，之後再相偕到當時信義路上（近新生南路）的星巴克用早餐，暢談國內外經濟大小事。

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2018年2月14日，胡勝正與彭淮南共同出席總統府的財金會談時，胡勝正曾當面送給彭淮南一張賀年卡，期待在春暖夏至時節，在大安公園再相見，但是沒料到當年7月10日胡勝正就與世長辭，留給彭淮南永遠的遺憾。

胡勝正1940年8月5日出生於宜蘭市，1996年應當時中央研究院院長李遠哲之邀，從美國束裝返台，出任中研院經濟研究所所長，並為台大經濟系合聘教授；2000年當選中研院院士。胡勝正學術成就享譽國內外，專長領域是社會保險、經濟成長、公共經濟學，特別是在社會保險制度有原創性貢獻。（編輯：林淑媛）1110708