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耀登6月營收年增30% 量測設備訂單能見度到2023年

2022/7/8 18:06
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（中央社記者潘智義台北8日電）網通及射頻暨測試廠耀登科技今天公布6月合併營收為新台幣1.58億元，月增19.3%、年增30.92%；看好量測設備市場，訂單能見度到2023年。

耀登透過新聞稿表示，由於先前受中國封控影響，導致昆山廠停工，在6月恢復產能後，因停工所遞延的訂單將可望逐月回補。

耀登指出，瑞士設備業者SPEAG生產電磁波人體吸收率（SAR）測試的量測設備，全球市占率高達9成，耀登目前是SPEAG大中華區台灣跟中國獨家代理商，擁有中國高達9成的市占率。

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耀登表示，代理的量測設備收入不僅只有硬體銷售，還包括軟體服務以及後續維護，目前銷售設備與後續維護的收入約占各半。

耀登指出，電磁波人體吸收率測試的量測設備硬體有許多需固定汰換的耗材，例如機器手臂的轉軸就較常需要替換、探棒每年都需要進行校正，維持測試準確性等。因此，後續的軟體升級以及維護需求也可為耀登帶來持續性的穩定收入。（編輯：蘇志宗）1110708

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