信邦充電方案傳捷報 打入機車聯盟SBMC

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）信邦電子在電動車領域再躍進，日前已加入由山葉、本田、比雅久和KTM集團所創立的可更換電池機車聯盟（SBMC），成為台灣首間被SBMC承認的高電流充換電方案提供者。

在全球10大電動汽車充電產品製造商中，已有4家採用了信邦的解決方案，為業界領先電動車充換電解決方案的公司。

信邦表示，由於輕型電動車輛車體較小，市場上已經普及的電動汽車充電接口並不適合雙輪的輕型電動車輛，也因為業界尚未出現一個共用的充電介面，在實現能源共享以達到減少碳排上一直都推廣得非常慢。但推廣電動車輛仍有一些挑戰，如延長續航里程、縮短充電時間、降低車輛和基礎設施成本等。

為加速各式輕型電動車輛（Light Vehicles, L- Vehicles）的部署，4間業界領導廠商聯署創立SBMC（Swappable Batteries Motorcycle Consortium），目標促進未來在可交換電池和換電系統的全行業標準化，為此類電池提供通用的基礎設施，並確保未來這些車輛在行駛中擁有穩定續航力。

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信邦目前正參與設計此換電系統中電池、車輛和充電基礎設施所共用的充電介面。

信邦4日公布6月合併營收新台幣25.55億元，月成長2.47%，年成長17.21%；續創歷史新高，已是今年第5次及連續4個月改寫單月營收高點。第2季合併營收75.24億元，也創下單季新高，季成長8.38%，年成長15.65%。累計上半年度合併營收144.65億元，較去年同期成長15.81%。亦為歷年同期高點。（編輯：楊蘭軒）1110708