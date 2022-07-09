車用訂單加持 胡連康舒貿聯信邦6月營收衝歷史新高

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）大陸車市強勁復甦，生產端隨著解封恢復正常，多家零組件廠6月營收都繳出亮眼成績，其中包括胡連、康舒、信邦、貿聯-KY、建準等廠商更改寫歷史新高紀錄。

法人表示，在經歷上半年的疫情反覆後，隨著疫情高峰期已過，大陸車市迎來強勁復甦，據中國乘聯會8日公布的數據顯示，6月大陸乘用車市場零售達194.3萬輛，年增22.6%，相較5月大增43.5%。接著大陸將推動的新能源下鄉政策將為產業帶來淡季不淡的新動能。

大陸車市迎來強勁復甦，大陸自主品牌客戶拉貨強勁，加上先前收購的2家線束廠併入營收計算，推動胡連6月營收一舉跳增到新台幣5.15億元關卡，並刷新歷史紀錄，月增15.85%，年增37.88%；累計上半年營收27.43億元，年增17.77%，在去年營收大增逾3成高基期下，今年上半年仍維持不錯的動能。

法人看好胡連來自大陸、歐美市場展望佳、積極打入電動車、機車新供應鏈，及併入線束廠貢獻；另外，銅價下滑帶來的毛利率回升，預期第3季淡季不淡，上修今年下半年營收獲利表現。

今年聚焦於工業及消費電源、新能源、車用電子三項領域發展的康舒，6月營收衝上24.99億元，月增15.07%、年增55.82%；第2季營收66.22億元，季增7.89%、年增34.52%，單月及單季營收均創下歷史新高；累計上半年營收127.6億元，年增30.45%。法人看好三大產品線穩步成長下，下半年營收有望優於上半年。

貿聯-KY6月營收50.68億元，再創新高，除了新併入的INBG事業群貢獻外，既有事業群動能較預期強勁，單月及第2季營收均創新高；貿聯表示，車用客戶缺料情況已見到逐步改善，第3季四大事業群中，電器、工業與車用偏向正向，其中電器客戶新產品的上市計畫按照規畫進度，今年營收維持正向、個位數成長目標不變。

建準6月營收來到14.62億元，月增28.73%，年增34.73%，創下單月歷史新高，主要受惠大陸解封生產端恢復，預期第3季仍有遞延訂單出貨挹注，整體營收需求不弱。

信邦則在工業應用、綠能、汽車等產業成長帶動下，營運逐步走高，6月營收25.55億元，月成長2.47%，年成長17.21%；續創歷史新高，已是今年第5次及連續4個月改寫單月營收歷史高點紀錄，同時創下單季歷史新高。

零組件6月營收創新高的還有奇鋐、健策、群光電子、博大、達方、維熹等。（編輯：林興盟）1110709