更多編輯台推薦新聞：
混合式類衛星載具火箭升空 台灣太空發展簿一次看
科技

混合式類衛星載具火箭升空 台灣太空發展簿一次看

時代雜誌：安倍晉三重塑日本地位 政治影響力深遠
國際

時代雜誌：安倍晉三重塑日本地位 政治影響力深遠

天氣熱戲水消暑 全台1天3起溺水意外
社會

天氣熱戲水消暑 全台1天3起溺水意外

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
首頁 / 產經

英特爾CEO傳8月訪台積電 商議修改3奈米生產計畫

2022/7/9 20:55（7/11 09:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州聖克拉拉9日綜合外電報導）科技媒體WCCFTech報導，英特爾公司（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）8月將前往台灣3度拜會台積電，以修改3奈米生產計畫。

依合約規定，台積電3奈米製程將用來為英特爾製造繪圖晶片塊，而這是英特爾第14代Meteor Lake中央處理器（CPU）採用的其中一個晶片塊。

英特爾第14代Meteor Lake原訂2022年底進入量產，並於2023年上半年推出，如今傳出已延後到2023年底。既然這種Meteor Lake的繪圖晶片塊已外包給台積電生產，如今英特爾延後日程勢必打亂台積電的3奈米生產計畫。

WCCFTech報導，英特爾內部已開始「緊急修正」未來1年平台藍圖以及「自家製程產能計畫」。在此情況下，外界普遍傳聞，季辛格8月計劃3度訪台，以會見台積電董事長劉德音和總裁魏哲家，商討修改3奈米生產計畫。

根據英特爾與台積電簽定的外包合約，台積電將遵照進度生產3奈米繪圖晶片塊。然而，若英特爾自家Intel 4運算晶片塊因「市場狀況」和製程技術問題而無法如期生產，那麼英特爾希望台積電也能延後生產，因此造成的損失將由英特爾完全承擔。（譯者：張佑之/核稿：陳昱婷）1110709

延伸閱讀
英特爾進軍晶圓代工 魏哲家：台積電知道如何競爭傳英特爾執行長今抵台訪問 台積電不回應傳英特爾執行長將訪台 拜會台積電等供應商
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電前經理跳槽中國同業違協議 判賠250萬確定