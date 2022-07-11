關注美國CPI數據 台股留意短期獲利了結賣壓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北11日電）美國預計13日公布的6月消費者物價指數（CPI）是最受矚目的經濟數據，同時14日預定公布6月生產者物價指數（PPI），是另一項重要通貨膨脹數據；法人預期，台股留意可能出現搶短投資人獲利了結賣壓。

道瓊工業指數終場下跌46.40點，或0.15%，收在31338.15點；標準普爾500指數下跌3.24點，或0.08%，收在3899.38點；以科技股為主的那斯達克指數上漲13.96點，或0.12%，收在11635.31點；費城半導體指數上漲12.133點，或0.47%，收在2618.018點。

華爾街預期，美國6月CPI年增率衝上8.8%，超越5月創逾40年來新高的8.6%；美國6月零售銷售及密西根大學7月消費者信心指數初值預定15日公布，後者包含消費者通膨預期值，是聯準會官員決策重要依據之一。

法人認為，由於台股已連續兩天大幅反彈，預期週一國安基金進場護盤的機會應該不大；甚至近期搶短的獲利賣壓也會出籠，使得本週台股也可能漲多回跌。

產業訊息方面，矽力-KY搭上股票分拆熱潮，1股將分拆為4股，換發後新股預計7月13日上市買賣。法人表示，隨著股票分拆，股價降低，應有助交易活絡。

橘子集團日前公布6月合併營收8.3億元，月增5%，但年減10%，主因是去年新作「彈射世界」完整貢獻當月營收導致基期較高；累計上半年營收達58.29億元，年增6%。

康舒今年聚焦於工業及消費電源、新能源、車用電子三項領域發展的，6月營收衝上24.99億元，月增15.07%、年增55.82%；第2季營收66.22億元，季增7.89%、年增34.52%，單月及單季營收均創下歷史新高；累計上半年營收127.6億元，年增30.45%。（編輯：張均懋）1110711