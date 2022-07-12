英穩達破產遭法院駁回 英業達：銀行債務告一段落

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（中央社記者吳家豪台北12日電）代工大廠英業達11日晚間發布重大訊息，代子公司英穩達公告收到法院駁回破產宣告。英業達今天向中央社記者表示，英穩達與銀行債務關係已告一段落，可進行後續營業結束動作，不需宣告破產。

英業達股價今天下跌0.1元開出，早盤最低來到23.35元，跌幅約3.2%。

公告指出，英業達持有英穩達47.65%股權，負債總額約新台幣10.73億元。除相對人英業達之外，聲請人無其他破產債權人，故無組成債權人會議進行破產程序，並達成破產制度使多數債權人公平受償的目的。

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英穩達主要從事太陽能電池製造銷售，受全球太陽能產業變化快速，國外廠商低價競爭，加上歐美關稅壁壘及貿易保護影響，全球太陽能產業景氣不佳，市場需求驟降，去年12月英穩達董事會決議向桃園地方法院聲請破產。

英穩達宣告破產後，7家銀行無擔保授信總額18.7億元成為呆帳，最後由英業達集團會長葉國一出面代償英穩達4成債務，化解與銀行團的歧見。（編輯：張均懋）1110712