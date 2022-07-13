房仲：50歲以上族群成購屋主力 首購年齡層也變高

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據金融聯合徵信中心資料統計，2013年第1季房貸主要年齡層為30至35歲，但2022年同期則提高到35至40歲及50歲以上。圖為台北市北投區住宅大廈櫛比鱗次。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北13日電）據金融聯合徵信中心資料統計，2013年第1季房貸主要年齡層為30至35歲，但2022年同期則提高到35至40歲及50歲以上。其中，50歲以上族群為2022年第1季房貸族大宗，占20%，顯示民眾在收入跟不上房價漲勢下，購屋年齡層逐漸遞延。

永慶房屋今天發布新聞稿指出，據統計，2013年第1季住宅貸款為4萬1191筆，主要年齡層落在30至35歲，平均購屋總價為新台幣741萬元，平均購屋面積42.4坪。反觀2022年第1季的住宅貸款有4萬7668筆，較2013年同期增加15.7%，且年齡層以35至40歲的首購族，及50歲以上的退休置產族為主。

其中，2022年首季的房貸主力為50歲以上族群，占比達20%居冠，平均購屋總價1441萬元，平均購屋面積48.1坪；居次的35至40歲族群，占比19%，平均購屋總價1154萬元，平均購屋面積43.6坪。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，50歲以上即將退休的族群通常已累積充足的資金，購屋除了基於未來生活需求考量而換屋，也可能是受近期全球景氣多變影響，選擇將部分資產配置到不動產，用以保值或留給子女，驅使50歲以上房貸族明顯高於其他年齡層。

另外，對於首購族群年齡層有提高的趨勢，陳金萍認為，主因是民眾所得跟不上房價上漲的速度，導致首購族必須花更多時間累積頭期款，因而讓首購族的年齡逐漸變高。

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若以35至40歲區間來比較2013年、2022年第1季，可以發現，2022年平均購屋總價較2013年多301萬元，至1154萬元，但購屋面積縮小2.1坪。另外，2013年只有45至50歲、50歲以上族群平均購屋總價超過千萬，但2022年各年齡層平均購屋總價都已逾千萬，顯示購屋門檻明顯提升。

陳金萍認為，2022年首季的40至45歲、45至50歲、50歲以上等3大族群的購屋占比雖持續增加，但30歲以下、30至35歲等2大族群的購屋占比卻呈現萎縮，顯示民眾要在35歲前買房，其實越來越困難，且如果民眾收入成長幅度持續跟不上房價漲速，未來購屋時間恐不斷向後延，導致年輕世代購屋需求持續衰退。（編輯：趙蔚蘭）1110713